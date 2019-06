Neckermann lepiej dopasuje ofertę do klienta

Klienci niemieckiego Neckermanna będą mogli sami stworzyć ofertę dla siebie. Z usług dostępnych na stronie touroperatora złożą pakiet dokładnie odpowiadający ich życzeniom

W czasie prezentacji oferty zimowej, którą Thomas Cook w Niemczech wprowadza do sprzedaży w lipcu, firma wytłumaczyła, w jaki sposób dopasowuje ofertę do klienta. Przy okazji szkolenia szefowie niemieckiego oddziału koncernu przedstawili najnowszą edycję „Wakacyjnego raportu 2019".

Wynika z niego, że turyści szukają niecodziennych miejsc, rośnie też zainteresowanie lokalną kulturą. - Klienci chcą wyjść z hotelu, poznać mieszkańców, oczekują, że w okolicy obiektu, w którym mieszkają, będzie się działo coś ciekawego - mówi prezes Thomasa Cooka w Niemczech Stefanie Berk, cytowana przez portal Travel Talk. Z opracowania wynika, że podróżnym bardzo zależy na zdrowym jedzeniu, przygotowanym z lokalnych produktów. 71 procent przyznaje, że to dla nich ważne, a ponad połowa chce wiedzieć, skąd pochodzą składniki dań - czterech na pięciu pytanych oczekuje, że będą kupione od lokalnych producentów.

Thomas Cook bierze pod uwagę te oczekiwania przy tworzeniu strategii dla własnych marek hotelowych. Rozbudowa sieci trwa, w sezonie zimowym 2019/20 w ofercie pojawi się nowy Cook's Club w El Gounie stworzony z myślą o milenialsach. Nad Morzem Czerwonym touroperator zaoferuje w sumie 200 hoteli.

Wraz ze startem wczesnej rezerwacji oferty zimowej touroperator stawia na jeszcze większą indywidualizację. Od lipca klienci niemieckiego Neckermanna będą mogli sami dobierać na jego stronie poszczególne usługi turystyczne, które złożą się na imprezę zorganizowaną. Chodzi o podróż zbudowaną z pojedynczych elementów (z niem. Bausteinreise), czyli wycieczkę objętą wszelkimi zabezpieczeniami wynikającymi z ustawy o imprezach turystycznych, na którą składają się usługi dobierane z oferty touroperatora. Klient nie tylko decyduje o kierunku podróży, terminie, miejscu wylotu i hotelu, ale także samodzielnie może wybrać typ pokoju, rodzaj wyżywienia, długość pobytu, czy transfer.

Bausteinreise od pakietowania dynamicznego różni się tym, że powstaje na bazie usług udostępnianych przez organizatora, często pochodzących z jego własnych kontyngentów hotelowych czy lotniczych. Przy dynamicznym pakietowaniu chodzi o ofertę złożoną z przelotu i zakwaterowania od zewnętrznych dostawców, niekoniecznie zakontraktowanych wcześniej przez organizatora, na przykład linii lotniczych dostępnych w systemach GDS, z których korzysta sprzedawca, czy banków miejsc hotelowych. Przy tak tworzonych wycieczkach transfer nie musi być wliczony w cenę, podobnie jak opieka rezydenta. Stefanie Berk podkreśla, że klienci, bez względu na wiek, poszukują coraz lepiej dopasowanych ofert, a agenci powinni mieć możliwość rezerwacji takich pakietów.

Na zimę 2019/20 Thomas Cook stawia na rodziny z dziećmi, ale też na seniorów, dla których przygotował propozycje w ramach programu „Vitalwelt". Obejmuje on zakwaterowanie w jednym z 20 hoteli na Fuerteventurze, Gran Canarii, La Palmie, Lanzarote, Teneryfie, Majorce i w Egipcie. W ofercie znajdują się także zajęcia sportowe, usługi wellness, kursy relaksacyjne czy zajęcia jogi. Osoby powyżej 60 roku życia mogą wybierać z ponad 600 hoteli znajdujących się w katalogach Neckermanna i Thomas Cook Signature w cenach uwzględniających rabat.

Touroperator rozbudowuje też program do dalekich krajów, w szczególności wycieczki objazdowe. W ofercie znajduje się ponad 100 programów, w tym wschodnia Kuba czy połączenie Peru, Boliwii i Kolumbii. Nowością są Indochiny (od Bangkoku przez Wietnam i Laos do Kambodży), a także wycieczki dla rodzin zebrane pod nazwą „Dla wielkich i małych odkrywców", między innymi na Kubę i do Tanzanii. Ponownie w sprzedaży pojawią się Oman i Réunion. Przy rezerwacji do połowy lipca klienci mogą skorzystać ze zniżek sięgających 65 procent, rabaty za wczesną rezerwację będą obowiązywać do końca września.