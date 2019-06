Rainbow: Darmowe pobyty dla dzieci, vouchery i maskotki

Trwa akcja promocyjna Rainbowa pod hasłem „15 dni dziecka”. Przy zakupie pobytu w wybranych hotelach dziecko pojedzie na wczasy za darmo albo ze zniżką

Biuro podróży Rainbow zawiadamia w komunikacie o akcji promocyjnej z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „15 dni dziecka". Przy zakupie pobytu w wybranych hotelach rodzinnych z oferty lato 2019 dziecko zakwaterowane z rodzicami w jednym pokoju pojedzie za darmo lub dostanie zniżkę. Promocja potrwa do 12 czerwca, a ilość miejsc jest ograniczona. Szczegóły akcji tutaj.

Dzieci mogą też wziąć udział w konkursie „Wakacyjne przygody małpki Figlo" (maskotka Figloklubów Rainbowa). Zadanie polega na narysowaniu, namalowaniu lub wyklejeniu małpki Figlo, opublikowaniu dzieła na Facebooku lub Instagramie z hasztagiem #figloklub lub dostarczeniu go do jednego z biur Rainbowa. Do wygrania trzy vouchery o wartości 15, 10 i 8 tysięcy złotych. Więcej o konkursie tutaj.

W biurach własnych lub franczyzowych touroperatora każde dziecko w wieku od 2 do 12 lat dostanie maskotkę Figlo, jeśli rodzice wykupią w nich rodzinne wczasy na lato 2019.