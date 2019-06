Wielka turystyczna piątka na Liście 500

Pięć największych firm turystycznych w Polsce - Itaka, TUI Poland, Rainbow, Coral Travel i Grecos – znalazły się na liście największych firm w kraju, opublikowanej przez „Rzeczpospolitą"

„Rzeczpospolita" już dwudziesty pierwszy raz opublikowała listę największych firm w Polsce. Podstawowym kryterium rankingu są przychody przedsiębiorstw. Żeby dostać się do pierwszej pięćsetki, trzeba było mieć co najmniej 482,7 mln złotych obrotów w zeszłym roku. Tyle właśnie miała zamykająca tę stawkę firma GPEC z Gdańska.

Jak co roku, listę otwierają giganci przemysłu, handlu i usług: Polski Koncern Naftowy Orlen z przychodami 109,7 miliarda złotych, Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka i Hebe, z 51 mld złotych przychodu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z 41,2 mld złotych, PZU z 434 mld złotych i Grupa Lotos, której przychód wyniósł w zeszłym roku 30 mld złotych.

Pierwszym biurem podróży na liście jest największy touroperator w kraju - Itaka. A konkretnie spółka Itaka Holdings, w skład której wchodzą też spółki w Czechach (Cedok), na Litwie (Itaka Lietuva) i na Łotwie (Itaka Latvija). Itaka zajmuje na Liscie 500 miejsce 112, czyli o trzynaście oczek wyższe niż rok temu (125). Przychody holdingu wyniosły 3,13 miliarda złotych. Wzrost liczony w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 17,2 procent. Warto przypomnieć, o czym pisaliśmy niedawno, że wynik samej Itaki w Polsce to 2,5 mld złotych, a dynamika jej wzrostu – 16,4 procent.

Kolejna firma turystyczna pod względem wielkości, jaka znalazła się na Liście 500 to TUI Poland. Według wywiadowni gospodarczej Bisnode (samo TUI nie odpowiedziało na ankietę „Rzeczpospolitej") roczne przychody tego touroperatora wyniosły 2,24 miliarda złotych, a wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 59,5 procent. Trzeba wyjaśnić, że w rankingu biur podróży, przygotowywanym przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata dla serwisu Turystyka.rp.pl, który bierze pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży imprez turystycznych, wynik TUI Poland zamknął się sumą 2,18 mld złotych, przy wzroście wielkośći 58,7 procent. Tak duże powiększenie przychodu spowodowało, że TUI Poland awansował od zeszłego roku aż o 96 pozycji - z miejsca 239 na 143.

W trzeciej setce Lista 500 odnotowuje obecność spółki Rainbow Tours, właściciela biura podróży Rainbow i spółki hotelarskiej White Olive. Jej przychód zeszłoroczny to 1,6 mld złotych, a dynamika wzrostu w stosunku do poprzedniego roku – 13,6 procent. Rainbow też przesunął się w górę tabeli i zajął miejsce 206, choć rok temu był 234.

Na pozycji 416 z przychodami wielkości 640 mln złotych i wzrostem 61,5 procent znalazł się Coral Travel. Rok temu nie było go wśród pięciuset największych firm, bo jego obroty w 2017 roku wyniosły jedynie 396 mln złotych.

Kilka oczek w ogólnej klasyfikacji straciło biuro podróży Grecos. Mimo że jego przychód wzrósł o 5,71 procent, do 523 mln złotych, to jednak tym razem wystarczyło to do zajęcia miejsca 473, podczas gdy rok wcześniej Grecos miał miejsce 461.

Pomijając spółki kolejowe, w rankingu można też odnaleźć innych przewoźników zaangażowanych w biznes turystyczny. Najwyżej z nich uplasowały się Polskie Linie Lotnicze LOT. Ich przychód w wysokości 6,2 mld złotych (29 procent wzrost rok do roku) zapewnił im 60 miejsce (rok wcześniej 85).

Drugą linią lotniczą, jaka się jeszcze znalazła w rankingu jest największa polska czarterowa linia Enter Air. Z miejsca 310 przeskoczyła w ciągu roku na 240. Jej przychód to 1,3 mld złotych, a dynamika wzrostu 35,7 procent.

Warto też odnotować jeszcze obecność na miejscu 222 (rok wcześniej 223) spółki hotelowej, Orbisu. Orbis Jako jedyny z wymienionych zanotował spadek przychodów w ostatnim roku o 1,24 procent. Jego przychody wyniosły w tej sytuacji 1,44 miliarda złotych.