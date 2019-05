Itaka liderem XXX-lecia wolności gospodarczej

Biuro podróży Itaka zostało wyróżnione za swoją działalność biznesową przez redakcję "Rzeczpospolitej" z okazji XXX-lecia polskiej transformacji ustrojowej

Polscy przedsiębiorcy startując bez kapitału i bez wiedzy o biznesie potrafili w ciągu trzech dekad zbudować firmy, które dzisiaj konkurują ze światowymi gigantami. Ta myśl przyświecała kapitule, która przyznała trzydziestu przedsiębiorstwom, których działalność szczególnie zaznaczyła się w polskiej gospodarce od czasu transformacji ustrojowej, wyróżnienia. Wśród nich znalazło się największe w kraju biuro podróży Itaka, rozszerzające swoją działalność w ostatnich latach także na Czechy, Litwę i Łotwę.

Czytaj też: "Touroperatorzy 2019 – Itaka dziesiąty raz największa".

– 30 lat wolnej Polski to były lata ciężkiej pracy i wielkiego wysiłku – podkreślał redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota podczas wczorajszego "Kongresu XXX Lat Polskiej Przedsiębiorczości" zorganizowanego w warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

– Znakomicie potrafimy celebrować nasze porażki i słabości, a zbyt rzadko mówimy o sukcesach – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która przypomniała, że 30-lecie świętujemy w wyjątkowo dobrym czasie dla polskiej gospodarki. Zeszły rok zakończyła spektakularnym 5,1-procentowym wzrostem PKB, a pierwszy kwartał tego roku zaskoczył wszystkich wynikiem 4,6 procent.

Minister podkreśliła, że główni aktorzy udanej transformacji to przedsiębiorcy. – Warto utrwalać dobry stereotyp, że Polak to zaradny przedsiębiorca – mówiła. – Mogę zadeklarować, że nie ustaniemy w staraniach, aby zmniejszać biurokrację dla przedsiębiorców, kosztów pracy i podatków. - nadal trzeba wspierać wolność gospodarczą - deklarowała.

– Przez ostatnie lata dokonali państwo ogromnego wysiłku, aby znaleźć nowe sposoby działania i nowe rynki – mówiła min. Emilewicz, zwracając się m.in. do obecnych na sali przedstawicieli 30 firm, które odniosły spektakularny sukces i otrzymały od kapituły Listy 500 tytuły firm 30-lecia.Ich wizytówki są w Liście 500.

W imieniu Itaki z rąk redaktora Bogusława Chraboty dyplom XXX-lecia odebrał wiceprezes touroperatora Piotr Henicz. Itaka obchodzi w tym roku trzydziestolecie istnienia. Pytany przez tv.rp.pl o najważniejszy sukces Henicz wymienił pozycje swojej firmy na rynku - niemal co trzeci klient biura podróży wybiera w Polsce Itakę. W całej historii z jej usług skorzystało już 7 milionów osób, z czego ponad milion (licząc z rynkami w Czechach i na Litwie) w zeszłym roku. To Itaka wprowadziła w Polsce tak popularne dzisiaj wakacje all inclusive, przecierała szlaki inicjując wiele nowych kierunków czarterowych - od Hiszpanii poczynając a na Madagaskarze i Malediwach kończąc.

Zobacz: "Itaka: Lecimy na Malediwy, bezpośrednio z Warszawy".