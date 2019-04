Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2019 wyniosła w biurze podróży Rainbow 156 tysięcy rezerwacji

Jak informuje zarząd spółki Rainbow Tours, wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2019 (wycieczki realizowane od kwietnia do października) od momentu jej rozpoczęcia do 31 marca wyniosła w biurze podróży Rainbow 156,4 tysiąca rezerwacji. To oznacza, że była większa o 6,5 procent niż rok temu o tej porze.

Poniżej dalsza część artykułu

Wartość sprzedanej oferty firma poda, kiedy rezerwacje zostaną już zrealizowane, a pieniądze wpłyną do kasy touroperatora.