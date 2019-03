TSS pomaga promować się na Instagramie

Niemiecka organizacja branżowa TSS - Touristik Service System przygotowała dla agentów bezpłatne materiały do publikacji na Instagramie. Przekonuje w nich, dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnych sprzedawców

Podobne akcje TSS prowadził już w zeszłym roku, w tym chce pomóc agentom przekonać turystów, że wakacyjne wyjazdy warto rezerwować właśnie u nich.

Poniżej dalsza część artykułu

Materiały są dostosowane do wymagań technicznych Instagramu, wszystko, co agent musi zrobić, to ściągnąć je i zamieścić na swoim profilu w portalu. Gotowe posty dostępne są na stronie TSS, agenci mogą korzystać z nich bezpłatnie.

Organizacja przygotowała 12 różnych haseł, między innymi: „Chcesz odkrywać nowe kraje? Doradca wakacyjny już tam był", „Wypoczynek już w czasie rezerwacji wakacji? To możliwe dzięki profesjonalnemu doradcy z biura agencyjnego", „Biuro agencyjne za drogie? Nie! Ceny identyczne jak w internecie!".

TSS tworzy analogiczne projekty do wykorzystania na Facebooku, część z nich nawiązuje tematycznie do sezonów.