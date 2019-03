Rainbow rozszerza sprzedaż zimowej egzotyki

Ruszyła sprzedaż wyjazdów egzotycznych Rainbowa na sezon zimowy 2019/2020, realizowanych lotniczymi liniami rejsowymi. Dodał kilka nowych programów

Jak informuje touroperator w komunikacie, jedną z propozycji na przyszłą zimę jest Wybrzeże Kości Słoniowej. W programie tego wyjazdu znalazło się między innymi zwiedzanie dawnej stolicy Abidżanu i aktualnej Jamusukro oraz wizyta w Parku Narodowym Banco.

Udający się do Ghany będą spacerować po wiszących mostach, zwiedzać wioski czarownic i wypoczywać nad oceanem.

Kostaryka to połączenie wypoczynku ze zwiedzaniem, wśród atrakcji organizator wymienia spacer w chmurach, rafting po rzece, wycieczkę jeepami i nocną wyprawę do dżungli.

Nowością wśród programów meksykańskich są „Wakacje z duchami - Día de Muertos". Tradycje związane z Dniem Zmarłych turyści poznają w miasteczku Patzcuaro.

„Meksyk kolonialny" to z kolei program, w którym oprócz stolicy kraju znalazły się najbardziej znane kolonialne miasta wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jak Puebla, Guanajuato i Santiago de Querétaro, a także wypoczynek w Acapulco nad Pacyfikiem.

Uczestnicy objazdowej wycieczki „Trzy odsłony dwóch Ameryk" poznają najważniejsze miasta i zabytki Kuby, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Wśród nowości znalazły się również rejsy realizowane statkami Costa Crociere, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Indonezji, Brazylii, Dominikanie, na Madagaskarze, Reunionie, Mauritiusie, Wyspach Dziewiczych, Tobago, Barbadosie i Martynice.

Kolejną nowością są Seszele z przelotem liniami rejsowymi, zarówno w wersji wypoczynkowej, jak i objazdowej - ta druga obejmuje zwiedzanie trzech wysp i stolicy Mahé.

W nowym programie wycieczki do Kataru znalazła się między innymi Doha i stadiony Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, a także możliwość spędzenia nocy na pustyni podczas safari. Uczestnicy tej wycieczki mogą ją przedłużyć o tygodniowy wypoczynek (wariant 7+7).

Nepal i program „Spójrz na chmury z góry" to nowa propozycja łącząca zwiedzanie z aktywnym przeżywaniem. Rafting na rzece Trisuli, safari w Parku Narodowym Chitwan czy przejażdżka rowerowa w okolicach Katmandu to tylko niektóre jej atrakcje.

Przedsprzedaż wycieczek egzotycznych, zarówno tych realizowanych liniami rejsowymi, jak i czarterowych, z kilku lotnisk w Polsce, potrwa do 25 kwietnia. W ramach promocji touroperator oferuje między innymi zniżki do 1000 złotych od osoby, rabat do 5 procent dla posiadaczy karty stałego klienta, darmowe ubezpieczenie od rezygnacji TU Europa i gwarancję najniższej ceny.