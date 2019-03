Neckermann szkolił agentów z dynamicznego pakietowania w Modlinie

Pakietowanie dynamiczne wyjazdów w Neckermannie jest łatwe, a współpraca z tym biurem korzystna dla agentów - przekonywał agentów turystycznych touroperator

Biuro podróży Neckermann od kilku tygodni sprzedaje wyjazdy dynamicznie pakietowane, które powstają z połączenia przelotów tradycyjnych linii lotniczych i Ryanaira. Jak zapewnia touroperator, dzięki nowoczesnej technologii jako jedyny na rynku umożliwia rezerwowanie biletów i łączenie ich z noclegami w czasie rzeczywistym, bez potrzeby potwierdzania rezerwacji. Agenci mogą więc dowolnie skomponować wyjazd łącząc hotele z połączeniami, uwzględniającymi promocje linii lotniczych.

Czytaj też: "Neckermann jak Booking.com".

Żeby przybliżyć swoim sprzedawcom tę formę pakietowania, Neckermann zaprosił ich na szkolenie, które odbyło się 13 marca na lotnisku Warszawa – Modlin. Z całej polski przyjechało około 80 osób.

Modlin chce odprawić 6 milionów

Dlaczego akurat na lotnisku w Modlinie? To największe lotnisko, z którego w Polsce operuje Ryanair. W zeszłym roku obsłużył tu prawie 3,1 miliona pasażerów, zabierając ich w 49 kierunkach. W przyszłości port ma szansę odegrać jeszcze większą rolę. Władze samorządowe Mazowsza ogłosiły właśnie, że dofinansują lotnisko sumą 50 milionów złotych. Jak wyjaśniał agentom prezes tego portu Leszek Chorzewski, dzięki tym pieniądzom będzie można postawić dodatkowy tymczasowy (na 10 lat) terminal i powiększyć płytę lotniska, tak, by mogło na niej parkować więcej samolotów. Te prace są niezbędne do tego, by można było zwiększyć przepustowość Modlina z obecnych 3 milionów pasażerów rocznie do 6 milionów.

To niezwykle istotne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze lotnisko liczy, że dzięki temu będzie mogło przyciągnąć innych przewoźników i nowych najemców powierzchni handlowych i gastronomicznych, a w efekcie uzyskać rentowność. Po drugie – będzie mogło zaoferować usługi przewoźnikom czarterowym, którym władze lotniska na Okęciu w Warszawie zapowiedziały, że mają się stamtąd wynieść. Im szybciej, tym lepiej. - Modlin to lotnisko spełniające europejskie standardy, położone zaledwie 40 kilometrów od Warszawy, a więc dużo bliżej niż lotnisko w Radomiu – zachwalał Chorzewski. - Poza tym nasze lotnisko nie ma ograniczeń i może być czynne całą dobę. Tymczasem to w Radomiu leży zaledwie 4 kilometry od miasta. Z Modlina korzystają nie tylko turyści z Mazowsza, ale również z Ukrainy i Białorusi, nawet z Łodzi przyjeżdża ich kilka autokarów dziennie. Najpóźniej do końca 2020 rok Polskie Linie Kolejowe doprowadzą do lotniska w Modlinie tory, tak żeby można było koleją dojechać do niego prosto z Dworca Centralnego. Obiecał też, że władze lotniska „w przyszłości zaproponują, żeby cena zostawienia samochodu na parkingu przy lotnisku wkalkulowana była w cenę biletu".

Z kolei współwłaściciel i wiceprezes firmy Trans Kinetik, która organizuje dojazdy z centrum Warszawy na lotnisko Modlinbusami zapewniał, że ich kursy są tak skorelowane z siatką połączeń lotniczych, żeby zawsze na czas dowiozły pasażerów. Jeśli jednak zdarzy się, że autobusy utkną w korkach, firma wzywa taksówki i nimi dowozi klientów do portu.

Dzisiaj z Ryanairem, jutro z Wizz Airem

Podczas spotkania dyrektor handlowy biura podróży Artur Rezner przedstawiał atuty, jakie jego zdaniem wyróżniają Neckermanna we współpracy z agentami. Wśród nich wymieniał stabilność i bezpieczeństwo, jakie zapewnia swoim kontrahentom międzynarodowy koncern Thomas Cook, do którego należy polski Neckermann. - Klasę touroperatora poznaje się nie wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, ale wtedy kiedy pojawiają się problemy. Neckermann jest firmą, która w takich sytuacjach sprawdza się najlepiej – mamy na to procedury, mamy przedstawicieli we wszystkich destynacjach, a jeśli trzeba powołujemy też sztab kryzysowy – wyjaśniał.

Jak podkreślał, sprzedawcy są w wyjątkowo komfortowej sytuacji, bo nie muszą się o nic martwić, poza zdobyciem klienta. To touroperator bowiem zajmuje się ściąganiem od niego należności (nawet wtedy, gdy są z tym problemy), wystawia za agenta fakturę (samofakturowanie), dzięki czemu nie traci on czasu, a jeśli agent się pomyli, na przykład zrobi literówkę w nazwisku klienta, nie jest obciążany kosztem naniesienia poprawki. Również system wynagradzania – brak konieczności wyrabiania minimalnej sprzedaży – z jedną prowizją za wszystkie imprezy (niezależnie od tego czy są to last minute, czy nie) jest korzystny, bo „przejrzysty, prosty i łatwy".

Rezner przekonywał, że przyszłość turystyki leży w dynamicznym pakietowaniu. - Klienci są coraz bardziej wymagający, chcą żeby wyjazd był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb – mówił. Podkreślał, że taka forma składania oferty nie oznacza, że klient nie będzie miał zapewnionego przejazdu z lotniska do hotelu i opieki rezydenta. Jego zdaniem też dynamiczne pakietowanie nie oznacza, że wakacje będą droższe, często można zestawić tak usługi, że ich cena będzie mniejsza niż standardowego pakietu.

Jak zdradził, Neckermann pracuje już nad przyłączeniem do systemu pozwalającego pakietować dynamicznie wyjazdy, także przeloty kolejnych tanich linii, czyli Wizz Aira. To oznacza poszerzenie możliwości o kolejne kierunki i porty wylotowe, z warszawskim Lotniskiem Chopina na czele.

Przez meandry rezerwowania pakietów dynamicznych, zarówno za pośrednictwem maski systemu rezerwacyjnego MerlinX, jak i bezpośrednio w systemie Neckermanna przeprowadziła sprzedawców Ewa Rożnowicz z Neckermanna. Zwracała uwagę na miejsca newralgiczne, jak na przykład sposób dodawania bagażu rejestrowego czy wyszukiwanie pokoju rodzinnego z właściwą (obniżoną) ceną za dziecko.

Uczestnicy szkolenia mieli także okazję zwiedzić lotnisko – zobaczyli płytę postojową, siedzibę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i bazę sokolnika.