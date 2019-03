Artur Godlewski zmienia Mouzenidisa na Neckermanna

Artur Godlewski, kierownik sieci sprzedaży w Mouzenidis Travel Polska opuszcza to biuro i przechodzi do Neckermanna. Od kwietnia będzie tam odpowiedzialny za sprzedaż na południu kraju

Artur Godlewski jest bardzo doświadczonym menedżerem – zajmuje się sprzedażą w biurach podróży od kilkunastu lat. Pracował w TUI Poland i w Net Holiday. W Mouzenidisie spędził ostatnie dwa lata. Najpierw był przedstawicielem regionalnym, a kiedy odszedł z tego biura podróży Artur Rezner, zajął jego miejsce kierownika sprzedaży.

To właśnie Artur Rezner, który jest teraz dyrektorem handlowym w Neckermannie Polska, ściągnął Godlewskiego do swojego zespołu. - Znam Artura jako menedżera otwartego na kontakty z ludźmi, dynamicznego, a zarazem skupionego na powierzonych mu zadaniach. Cieszę się, że zgodził się wzmocnić nasz team – mówi Rezner.

Godlewski ma być kierownikiem sieci sprzedaży na Polskę południową. Obok niego na południu będzie też działać dotychczasowa przedstawicielka regionalna Neckermanna Izabela Szerer. Polskę centralną i północno-wschodnią ma pod sobą Piotr Kołodziej, a część zachodnią obejmuje od kwietnia, również nowa w Neckermannie, Anna Bliskowska, wcześniej przedstawicielka regionalna biura podróży Net Holiday (Czytaj: "Net Holiday ogłasza upadłość").

Jak wyjaśnia Rezner, zmiany kadrowe mają służyć wzmocnieniu zespołu ludzi odpowiedzialnych za kontakty z siecią sprzedaży. - Realizujemy zapowiadany plan zacieśnienia współpracy z agentami. Chcemy być bliżej nich, wspierać ich w pracy, szybciej dostarczać im informacje o nowościach i zmianach produktowych, częściej być do ich dyspozycji, jeśli chodzi o szkolenia – mówi Rezner. - Chcemy, żeby poczuli, że Neckermann się zmienia, jest firmą otwartą, ma różnorodny produkt - dodaje.

Wsparciu sprzedawców służy również zwiększenie z pięciu do siedmiu osób zespołu doradców w dziale help desku. Dzięki rozszerzeniu grona konsultantów touroperator wydłużył godziny pracy. - Jesteśmy już do dyspozycji agentów 365 dni w roku. Codziennie do godziny 19, a w sezonie będziemy dostępni do 21 – deklaruje Rezner.

Na 21 marca biuro podróży zapowiedziało dzień otwarty – wszyscy jego współpracownicy mogą, po uprzednim zapisaniu się, przyjść do siedziby spółki, by poznać wszystkie jej działy, pracowników i sposób pracy. Neckermann dwa lata temu przeprowadził się do nowoczesnego biurowca blisko centrum Warszawy. - Będzie można zarówno zobaczyć dział księgowy czy call center, jak i usiąść za biurkiem prezesa w jego gabinecie. A przede wszystkim zapraszamy na kawę na taras mieszczący się na 12 piętrze, z którego rozciąga się szeroki widok na Warszawę – zachęca Rezner.

