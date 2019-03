Mouzenidis: Cypr na śniadanie

Mouzenidis Travel poszerza ofertę o wyjazdy na Cypr. Wyspa w ostatnich latach wyraźnie zyskuje w Polsce popularność. W tym roku ma ją odwiedzić ponad 100 tysięcy polskich turystów

Mouzenidis Travel, touroperator należący do greckiego holdingu Mouzenidis Group, zaczynał w Polsce od sprzedawania wyjazdów do Grecji. I choć nadal ten kierunek jest podstawową częścią jego programu, to w ofercie pojawiają się także inne kraje. Jednym z nich jest Cypr.

Właśnie ten kierunek touroperator promował podczas dzisiejszego śniadania w warszawskiej restauracji U Szwejka dla współpracujących z nim agentów turystycznych. - Pierwsze pakiety weszły do systemów rezerwacyjnych w listopadzie 2018 roku. To dobre uzupełnienie naszej podstawowej oferty, szczególnie, że na wyspę można latać przez cały rok – mówi dyrektor marketingu w Mouzenidis Travel Poland Beniamin Vafidis.

Jak relacjonuje, cypryjskie wyjazdy powstają w ramach dynamicznego pakietowania na bazie lotów regularnych i tanich linii lotniczych z Warszawy, Katowic i Krakowa. Grupa Mouzenidisa ma na Cyprze własną firmę, która kontraktuje dla niej hotele i obsługuje klientów przysyłanych przez holding z wielu krajów. Ma własną flotę samochodów, busów i autokarów, planuje także wprowadzenie na tamtejszy rynek sieci własnych hoteli Bomo.

Na razie biuro kwateruje gości w 70 różnych obiektach, z których połowa jest oparta o umowy gwarancyjne. W katalogach polskiego Mouzenidisa znajduje się ich 38.

Dyrektor Turystyki Cypru – tak nazywa się instytucja promująca Cypr jako kierunek turystyczny po likwidacji Cypryjskiej Organizacji Turystycznej - Marzena Olejnik-Henszel podkreślała, że baza hotelowa w kraju jest bardzo dobrej jakości. - Mniej więcej 10 lat temu hotelarze rozpoczęli gruntowne remonty swoich obiektów, dziś wszystkie są już odnowione – zapewniała. Część obiektów precyzyjnie określiła profil swojej działalności, klienci mogą wybierać spośród hoteli dla rodzin z dziećmi, tylko dla dorosłych, oferujących pobyty typu spa&wellness, czy posiadających rozbudowaną ofertę zajęć sportowych. Olejnik-Henszel zachęcała jednak do wyjścia poza obiekty i zwiedzania muzeów, kościołów, stanowisk archeologicznych i odkrywania dzikiej przyrody w górach Trodos.

Polska od lat notuje co roku wzrost przyjazdów turystów z Polski – od 10 do 30 procent. W zeszłym roku na Cypr wyjechało około 95 tysięcy Polaków, w tym ma ich być już ponad 100 tysięcy. Według statystyk około 60 tysięcy osób wyjeżdża czarterami z biurami podróży, pozostali częściowo jeżdżą z touroperatorami, którzy tworzą wycieczki dynamicznie pakietowane lub całkowicie prywatnie. Zdaniem dyrektor Olejnik-Henszel do wzrostu popularności kierunku przyczyniło się uruchomienie połączeń przez tanie linie lotnicze, dobrą wiadomością jest, że Wizz Air zamierza utrzymać loty także w sezonie zimowym 2019-2020.

Beniamin Vafidis nie określa liczby turystów, które biuro planuje wysłać w tym roku na cypryjskie wakacje. Ponieważ wyjazdy są pakietowane dynamicznie, Mouzenidis nie ryzykuje, że zostaną mu niesprzedane miejsca wykupione z góry w samolotach. Jeśli kierunek przyjmie się, biuro rozważy zakup bloków miejsc w czarterach. Na razie te ostatnie stanowią trzon oferty greckiej.

W tym roku firma chce wysłać na wakacje 18 tysięcy klientów, 70 procent z nich poleci w ramach wycieczek czarterowych. Przypomnijmy, w zeszłym roku z usług Mouzenidisa skorzystało 12 tysięcy osób (rok wcześniej 6 tysięcy). Przychody z tytułu samych imprez turystycznych wyniosły 27,6 miliona złotych. Ale to nie wszystko, bo jak szacuje Vafidis, do tego należy doliczyć około 20 procent z tytułu organizowania wyjazdów firmowych, ślubów i sprzedaży biletów należącej do Grupy Mouzenidisa linii lotniczej Ellinair. W tej ostatniej przeloty zamawiają zarówno inni touroperatorzy jak i klienci indywidualni – firma udostępnia miejsca w popularnych GDS-ach i w systemie MerlinX.

Vafidis zapewnia, że jego firma wypracowała w zeszłym roku zysk netto, nie chce jednak zdradzić jego wysokości. Byłby to pierwszy dodatni wynik spółki, odkąd rozpoczęła działalność w Polsce, czyli od 2016 roku.

Vafidis pytany, dlaczego Mouzenidis wprowadza w Polsce do oferty kolejne kierunki, odpowiada, że pozostając przy samej Grecji, biuro nie byłoby zbyt atrakcyjnym partnerem dla agentów. W programie ma jeszcze od tego roku Bułgarię i Gruzję. Cypr zamierza prezentować nie tylko w ramach śniadań dla sieci agencyjnej – do tej pory odbyły się dwa, w Krakowie i Warszawie, a podobne są w planach w Białymstoku i w Łodzi - ale też podczas webinariów.