Jacek Socha na pokładzie Grecosa

Jacek Socha został szefem działu contractingu w biurze podróży Grecos. Jego zadaniem będzie kierowanie zespołem kontraktującym bazę hotelową na terenie Grecji i negocjującego umowy handlingowe z lokalnymi agentami. Chociaż w Grecosie jest kilkoro menedżerów od kontraktowania, wcześniej takiego stanowiska w tej firmie nie było, kontraktowanie i produkt podlegały bezpośrednio prezesowi Wojciechowi Skoczyńskiemu.

Socha przynosi do Grecosa dwadzieścia lat doświadczeń. Zaczynał karierę jako menedżer kontraktujący odpowiedzialny za rynek tunezyjski w Triadzie. W tym biurze podróży spędził prawie 12 lat, aż do jego końca w 2011 roku. Awansował na pozycję dyrektora produktu, któremu podlegał też contracting.

Później przez rok pracował w Eximie i dwa i pół roku spędził jako menedżer kontraktujący hotele dla koncernu Thomasa Cooka dla rynków w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a następnie jako dyrektor produktu w spółce należącej do Cooka – Neckermann Polska. Stamtąd przeszedł w 2016 roku do czarterowej linii lotniczej Small Planet. Najpierw stworzył i zarządzał projektem sprzedaży bezpośredniej biletów czarterowych. Potem został dyrektorem całej sprzedaży (head of commercial) i negocjował umowy z touroperatorami. Jednak jesienią zeszłego roku Small Planet zbankrutowała.

Socha studiował (1995 – 2000) w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie na Wydziale Ekonomii, a w 2018 skończył dodatkowo w SGH studia podyplomowe na wydziale zarządzania o specjalizacji przywództwo.

- Bardzo się cieszę, że po pracy u przewoźnika czarterowego wracam do obszaru, który jest najbliższy mojemu sercu i w którym mam największe doświadczenie – mówi Socha. - Mam nadzieję, że będę mógł wykorzystywać moją wiedzę i relacje z greckimi kontrahentami z wcześniejszych lat.

- Decyzja o tej współpracy z Jackiem Sochą to efekt programu wzmacniania załogi i dopasowywania struktury firmy do rosnącej skali jej działania – mówi prezes Grecosa Wojciech Skoczyński. – Chcemy lepiej spełniać oczekiwania klientów i konkurować na rynku turystycznym, dlatego stawiamy na najlepszych. A z wcześniejszej współpracy z Jackiem Sochą mam doskonałe doświadczenia i cenię jego profesjonalizm. I jeszcze jeden ważny element – w Grecosie stawiamy na ludzi, którzy dzielą naszą pasję do Grecji. Jacek to doskonałe potwierdzenie tej reguły – podsumowuje Skoczyński.

