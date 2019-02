Betlej: PiS obiecuje stymulację fiskalną gospodarki

Ceny w biurach podróży na lato są już prawie o 260 złotych większe niż rok temu, a TUI Poland nie stosuje już tak powszechnie, jak jeszcze kilka tygodni temu, najniższych stawek – pokazują badania eksperta

Ogłoszenie w sobotę nowych gospodarczych propozycji przez Prawo i Sprawiedliwość to inicjatywa „określana przez ekonomistów jako stymulacja fiskalna gospodarki mająca przeciwdziałać negatywnemu wpływowi globalnego spowolnienia gospodarczego na krajową ekonomię". To wydarzenie może mieć istotny wpływ na koniunkturę w turystyce wyjazdowej - ocenia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w swoim najnowszym, cotygodniowym materiale. Nie ciągnie jednak tematu, lecz obiecuje wrócić do niego w kolejnych analizach.

Poniżej dalsza część artykułu

Tymczasem nawiązuje do tematu poruszanego wcześniej przebiegu dynamiki sprzedaży wycieczek lotniczych w sezonie 2015/2016 na tle przebiegu „syntetycznego wskaźnika konsumenckiego będącego połączeniem wyników badań nastrojów konsumenckich prowadzonych przez Kantar Public i przez GUS".

Jak pisze, jeden z czytelników zainteresował się różnicą między [realną] dynamiką sprzedaży a dynamiką sprzedaży, jaką pokazywały raporty Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, powstające na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX. I wyjaśnia, że „przebieg dynamiki sprzedaży wycieczek dotyczy sprzedaży całej branży, czyli również części nieuwzględnianej w raportach, a zwłaszcza części lub całości sprzedaży biur Rainbow i TUI Poland". Ta ostatnia w pierwszej połowie sezonu jest dość wyraźnie większa od tej z raportów.

Dla lepszego zilustrowania problemu autor przedstawia dane skumulowanej sprzedaży lata z giełdowych raportów biura Rainbow i dane o sprzedaży skumulowanej z raportów PZOT w tych samych terminach.

Na wykresie widać – komentuje Betlej - że dynamika sprzedaży Rainbowa była dość wyraźnie większa (do 15 czerwca) niż w raportach, dlatego jej uwzględnienie podniosło sumaryczną dynamikę wzrostu. Dane dotyczące sprzedaży zimy 2015/2016 w Rainbow jeszcze zwiększają jego przewagę, zgodnie bowiem z raportem za rok 2016 sprzedaż biura wzrosła o 27,3 procent. Podobnie ma się rzecz w biurem TUI Poland, które już niemal tradycyjnie charakteryzuje się dobrą dynamiką sprzedaży first minute z powodu niskich wtedy cen, a także dużego udziału własnych kanałów sprzedaży. Z kolei w drugiej połowie sezonu często występuje sytuacja odwrotna i tak też było w rozpatrywanym sezonie.

Prawie 260 złotych ponad zeszły rok

Teraz Betlej sięga po badania cen w biurach podróży, prowadzone przez Traveldatę. Okazuje się, że w ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek z wylotem między 5 i 11 sierpnia wzrosła o 34 złote. Jak podaje, wzrost średnich cen w ostatnim czasie dość istotnie przyspieszył. Od początku października zeszłego roku zmiana wyniosła już 259 złotych, w tym w ostatnich dwóch tygodniach - 124 złote.

W minionym tygodniu największe zniżki odnotowano w wypadku wyjazdów zorganizowanych na Półwysep Chalcydycki (o 60 zł), na Majorkę (o 58 zł) i na Fuerteventurę (o 24 złote). Największy wzrost średnich cen wycieczek miały natomiast miejsce w wypadku Lanzarote (124 zł), Kretę (105 zł) i Korfu (92 złote).

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie poniżej.

W minionym tygodniu – zauważa autor - ponownie bardziej niż średni wzrost dla wszystkich kierunków (czyli 34 złote) podniosły się ceny wyjazdów do Grecji i na Wyspy Kanaryjskie – o 45 i 43 złote. W zbliżonej skali do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii – o 33 złote, a w mniejszym stopniu podniosły się średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu – odpowiednio o 25 i 11 złotych.

Mimo mniejszej ostatnio dynamiki zmian cena podróży do Egiptu jest relatywnie wysoka i nadal wyraźnie większa niż wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie.

Badanie średniej ceny imprez wobec tej sprzed roku pokazało, że jest ona większa o 65 złotych (poprzednio była większa o 30 i mniejsza o 13, 31 złotych). Ta podwyżka nie rekompensowała jednak organizatorom podwyżek. Wyższe koszty paliwa lotniczego o 9,2 procent i polskiej waluty o ponad 6,5 procent powodowały bowiem, że koszt wyprodukowania wycieczki był większy o 140 - 150 złotych – wylicza Betlej.

Nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek – komentuje ekspert - do zyskujących na popularności już od 2017 roku, mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo krajów, czyli do Egiptu i Turcji. Rok do roku wzrosły one o 340 i 195 złotych.

Stosunkowo niedużo podniosły się ceny wycieczek do Bułgarii – o 27 złotych i do Grecji - o 10 złotych.

Najbardziej taniały Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się średnio o 63 złote, przed tygodniem zaś i przed dwoma również były znacząco mniejsze - o 132 i 234 złote. Warto jednak zauważyć, że jest to już czwarty tydzień poprawy cen tego kierunku w ujęciu rocznym. Uwagę zwraca też, że w tym okresie zdecydowanie korzystniejsze dla organizatorów stały się ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w last minute.

Z mniej masowych kierunków największe zwyżki średnich cen rok do roku odnotowano w Maroku i Tunezji – o 194 i 172 złote. W bardziej umiarkowanym stopniu podniosły się ceny w Portugalii – o 99 złotych, niewiele spadły na Cyprze – o 7 złotych, a największe przeceny odnotowano na Malcie i w Albanii – średnio o 133 i 176 złotych. Przed dwoma tygodniami skala obniżki cen na Cyprze uległa dużemu zmniejszeniu w wyniku znacznego podniesienia cen na tym kierunku przez Exim Tours – opisuje prezes Traveldaty.

Grecos tańszy niż przed rokiem

W badaniu ofert biur podroży – czytamy dalej - największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem tym razem wykazała oferta Grecosa, która była mniej kosztowna o 20 złotych. Drugi raz w tym sezonie na drugim miejscu nalazł się TUI Poland, którego wycieczki były tańsze o 10 złotych. Z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie była większa i wyniosła 65 złotych. Jest to zatem sytuacja, która może świadczyć o tendencji - sygnalizowanej już kilkakrotnie przez nas wcześniej - do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco wyższej półki.

Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym czasie rok wcześniej od 15 złotych do 350 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce utrzymał – choć z niewielką przewagą - TUI Poland z liczbą 31 ofert (poprzednio 30, przed rokiem 22, a przed dwoma 13 takich ofert), przed Itaką z liczbą 27 ofert (poprzednio 28, przed rokiem 27, a przed dwoma 33 takie oferty) i Coralem Travel z liczbą 23 ofert (poprzednio 18, przed rokiem 21, a przed dwoma 22 ofert). Przewagę w zakresie hoteli trzygwiazdkowych i czterogwiazdkowych miała oferta TUI Poland, a w kategorii hoteli pięciogwiazdkowych - Corala Travel i Itaki.

Coral bije konkurencję niskimi cenami

Najwięcej, bo 8, najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu miał Coral Travel. Do Grecji najtaniej można było kupić wycieczkę w Itace (10 ofert) i Rainbow (8 ofert). Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to najwięcej najtańszych imprez Traveldata znalazła w TUI Poland (9) i Itace (6). Do Turcji natomiast w Coralu Travel (6), a do Tunezji w Eximie Tours (6). W wypadku Bułgarii były to TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka wzmocniła swoją pozycję w Grecji i Turcji, TUI Poland w Grecji i w Bułgarii, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel w Turcji i Tunezji kontynentalnej, a Exim Tours w Tunezji i Bułgarii.

Betlej przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Zachowana jest tu ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach – wyjaśnia autor.

Drugi raz odnośnie do sezonu Lato 2019 zestawienia nie otwierało TUI Poland. Po wyraźnych podwyżkach cen wycieczek, które wyniosły w pierwszej połowie lutego około 210 złotych, czyli znacznie powyżej średniej rynkowej, biuro to przesunęło się na trzecią pozycję. Na pierwszym miejscu umocnił się natomiast Coral Travel, w czym pomogła mu jedyna wśród dużych biur obniżka średnich cen (około 40 złotych) wobec poprzedniego tygodnia.

Skład dalszych pięciu pozycji pozostał taki sam, jak w poprzednim zestawieniu przy czym biuro Grecos Holiday z powodu tylko minimalnej zwyżki cen zwiększyło nieco przewagę nad kolejnymi TUI Poland i Itaką, które podniosły ceny mniej więcej zgodnie ze średnią rynkową – kończy opis Betlej.