Niemcy wakacje wybierają długo

Jak wynika z analizy Google'a, agencji mediowej UM i instytutu badawczego Respondi, Niemcy potrzebują o sześć dni więcej czasu niż Francuzi i o osiem więcej niż Brytyjczycy. Kupują jednak wyjazdy z większym wyprzedzeniem. Średnio są to cztery miesiące przed podróżą, a dla pobytów krajowych i krótkich wypadów – trzy miesiące.

Różnice dotyczą też miejsc, których w internecie szukają przedstawiciele poszczególnych nacji. W przypadku Niemiec 55 procent to podróże zagraniczne, ale ograniczające się do Europy, Francuzi w 49 procentach przeglądają propozycje wypoczynku we własnym kraju, a Brytyjczycy w 30 procentach (to najwyższy wskaźnik) pytają o wycieczki do dalekich krajów. Bliższa analiza pokazuje, że podczas gdy we Francji i na Wyspach Brytyjskich gotowość do wyjeżdżania gdzieś dalej maleje wraz z wiekiem, w Niemczech widoczny jest odwrotny trend. Tymczasem w sieci szukają głównie młodzi turyści, starsi wolą wybrać się do tradycyjnego biura agencyjnego. Na wszystkich trzech rynkach portale są częściej wykorzystywane do przeglądania ofert poza Europę, co także wiąże się z tym, że przez internet chętniej rezerwują osoby młodsze, które są bardziej otwarte na odkrywanie nieznanych kultur.

Badanie pokazało również, że rodziny z dziećmi chętniej decydują się na zarezerwowanie pobytu w hotelu niż u osób prywatnych. Niemieccy turyści z tej grupy mówią wprost, że wykupienie przez internet noclegu na kwaterze wiąże się z większym ryzykiem. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie coraz więcej ludzi korzysta z Airbnb, a liczba rezerwacji zrobionych przez ten portal przewyższa już liczbę rezerwacji z Booking.com.

W badaniu wzięło ponad udział 2 tysiące respondentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, którzy stanowią grupę reprezentatywną. Osoby te zainstalowały na swoich urządzeniach mobilnych systemy monitorujące zachowanie w sieci, obejmujące nie tylko nazwy odwiedzanych domen, ale też datę, godzinę i czas, jaki spędzili na przeglądaniu stron. Dodatkowo uczestnicy odpowiedzieli na pytania socjo-demograficzne. Analiza opiera się na wszystkich wizytach respondentów na stronach Airbnb i Booking.com między marcem 2017 roku a sierpniem 2018 roku.