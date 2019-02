Best Reisen z nowościami

Dominican Republic Ministry of Tourism

W ofercie Best Reisen pojawiły się trzy nowe kierunki - Malta, Dominikana i Jamajka. Dwa pierwsze są już dostępne w systemach rezerwacyjnych touroperatora

Malta, Dominikana i Jamajka to nowe kierunki w ofercie Best Reisen dostępne w ramach pakietowania dynamicznego, donosi touroperator w komunikacie.

Dwa pierwsze są już w systemach rezerwacyjnych i na stronie internetowej organizatora, Jamajka pojawi się w sprzedaży wkrótce.

Best Reisen specjalizuje się w wyjazdach do krajów egzotycznych z przelotami liniami rejsowymi. - Jesteśmy kojarzeni przede wszystkim ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Malediwami, coraz większym zainteresowaniem cieszą się również Zanzibar, Seszele i Mauritius. W tym roku położymy większy nacisk na promocję Indii i Sri Lanki - mówi prezes Best Reisen Leila Ben Arfi.

- Obecnie jeszcze bardziej skupiamy się na dynamicznym pakietowaniu. W ten sposób będziemy tworzyć wycieczki na Maltę, Dominikanę i Jamajkę - dodaje prezes.