Wakacje.pl sprzedały ofert turystycznych za ponad miliard złotych

W 2018 roku Wakacje.pl sprzeda造 wycieczki za ponad miliard z. To historyczny sukces. Po raz pierwszy w Polsce sp馧ka dzia豉j鉍a na turystycznym rynku agencyjnym mo瞠 pochwali si takim wynikiem.

Grupa Wakacje.pl zako鎍zy豉 2018 rok z historycznym wynikiem warto obrotu za sprzedane imprezy turystyczne przekroczy豉 miliard z這tych. 86 procent tego wyniku wypracowa造 Wakacje.pl, pozosta貫 14 procent - kupiona przez nie w maju sie agencji franczyzowych My Travel.

Od przej璚ia Wakacji.pl przez holding Wirtualna Polska w grudniu 2015 roku sie osi鉚n窸a ponad trzykrotny wzrost obrot闚 ze sprzeda篡 wycieczek -podaje firma w komunikacie. "Obecno w holdingu pozwala na wsp鏊n wymian know how w zakresie rozwoju e-commerce".

Prezes Wakacje.pl podkrela, 瞠 2018 rok by najlepszym w 19-letniej historii marki. To efekt konsekwentnej realizacji strategii, czyli wzmacniania marki Wakacje.pl, inwestowania w rozw鎩 narz璠zi wspieraj鉍ych proces i jako obs逝gi w kanale online, rozw鎩 kompetencji w zakresie pozyskiwania klient闚 do tego kana逝 czy wreszcie r闚nie istotny, jak na sprzeda w sieci, nacisk na rozw鎩 salon闚 m闚i cytowany w komunikacie prezes Wakacji.pl Dariusz G鏎zny.

W maju 2018 roku Wakacje.pl przej窸y sp馧k My Travel, maj鉍 najwi瘯sz liczb salon闚 w kraju. By豉 to najwi瘯sza transakcja na turystycznym rynku agencyjnym od czasu po章czenia serwisu EasyGo z Wakacjami.pl w 2009 roku - przypomina firma. Pi耩 miesi璚y pniej Wakacje.pl kupi造 te serwis Parklot.pl, porednicz鉍y w rezerwowaniu miejsc parkingowych przy najwi瘯szych lotniskach w Polsce.

- Czujemy satysfakcj z wynik闚 i akwizycji, ale tak瞠 z tego, 瞠 kolejny raz pokazalimy nasz rzetelno jako partnera dla touroperator闚. Uda這 nam si zrealizowa dla wi瘯szoci z nich nich ustalon sprzeda. Nie by這 to 豉twe, jeli pami皻a jaka sytuacja panowa豉 na rynku turystyki wyjazdowej. Zarazem jestemy dumni, 瞠 sprostalimy oczekiwaniom klient闚, kt鏎zy darz nas rosn鉍ym zaufaniem. Najlepszym tego dowodem by這 m.in. zwyci瘰two w plebiscytach konsumenckich i wzrost wskanika satysfakcji naszych klient闚, czyli NPS m闚i G鏎zny.

Wakacje.pl S.A. to najwi瘯szy multiagent na polskim tynku turystycznym, nale蕨cy do Wirtualna Polska Holding. SProwadzi sprzeda wycieczek zagranicznych ponad 100 touroperator闚 w sieci (Wakacje.pl, EasyGo, My Travel) i w salonach. Tych ostatnich jest 250.