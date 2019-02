Novaturas na plusie

W 2018 roku przychody Grupy Novaturas wyniosły prawie 182 miliony euro i były o 29 procent wyższe niż rok wcześniej

U ubiegłym roku Novaturas, największy touroperator w krajach bałtyckich, obsłużył 305,7 tysiąca klientów, prawie o jedną trzecią więcej niż w 2017 roku - podaje spółka w komunikacie. Przełożyło się to na 29-procentowy wzrost przychodów, które wyniosły 181,8 miliona euro.

- Na naszych głównych rynkach, czyli na Litwie, Łotwie i w Estonii, liczba klientów wzrosła o ponad 30 procent, a na Białorusi, gdzie sprzedajemy nasze produkty przez lokalne biura agencyjne, o ponad 100 procent - mówi prezes zarządu i dyrektor generalna Grupy Novaturas Audrone Keinyte, cytowana w komunikacie.

- Naszym głównym produktem pozostają zorganizowane wczasy lotnicze, ich udział w całej sprzedaży wynosi ponad 85 procent. Najpopularniejsze wśród mieszkańców krajów bałtyckich kierunki podróży w sezonie letnim to Turcja, Grecja, Hiszpania i Bułgaria, a zimą Egipt. Nowością ubiegłorocznego sezonu letniego była Tunezja, natomiast w tym sezonie zimowym wprowadziliśmy do oferty Jordanię i Kubę - dodaje Keinyte.

W ubiegłym roku 72,7 procent swojej oferty Novaturas sprzedał za pośrednictwem biur agencyjnych. Grupa nie inwestuje w rozwój salonów firmowych, ale w sprzedaż internetową. - Zgodnie z planem w ubiegłym roku we wszystkich krajach, w których działamy, uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej, dostosowaną do urządzeń mobilnych, które użytkownicy coraz częściej wykorzystują nie tylko do wyszukiwania informacji, ale także do zakupów online. W 2018 roku nasza sprzedaż przez internet wzrosła o ponad 26 procent do 26,7 miliona euro - mówi Audrone Keinyte.

Po dobrej pierwsze połowie 2018 roku w sezonie letnim wyniki finansowe grupy pogorszyły się z powodu wyjątkowo upalnego i suchego lata we wszystkich krajach bałtyckich, a co za tym idzie, mniejszego zainteresowania wyjazdami zagranicznymi.

- Aby pobudzić popyt, musieliśmy skorygować ceny, godząc się na obniżenie rentowności, szczególnie w trzecim kwartale, a także, w mniejszym zakresie, w czwartym kwartale ubiegłego roku. Ponadto w ostatnim kwartale przez problemy Small Planet musieliśmy zmienić przewoźnika lotniczego na Litwie. Wiązało się to z odpisami w wysokości 0,4 miliona euro i wyższymi kosztami usług lotniczych, co dodatkowo obciążyło wynik EBITDA i zysk netto za czwarty kwartał i cały ubiegły rok - wyjaśnia dyrektor finansowy Grupy Novaturas Tomas Staškunas, cytowany w komunikacie.

- Wśród pozytywów warto natomiast wskazać utrzymanie pod kontrolą kosztów operacyjnych. Wzrosły one znacznie wolniej niż przychody, co oznacza poprawę efektywności grupy. Bez prowizji, które zależą od wielkości przychodów ze sprzedaży, oraz jednorazowych wydatków związanych z pierwszą ofertą publiczną i zmianą przewoźnika lotniczego, koszty operacyjne wzrosły tylko o 1 procent w porównaniu z rokiem 2017, a w samym czwartym kwartale nawet zmalały o 11 procent rok do roku - wylicza Tomas Staškunas.

Ostatecznie zysk EBITDA Grupy Novaturas wyniósł w 2018 roku 8 milionów euro (rok wcześniej - 10,6 miliona), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,4 miliona euro (8,2 miliona w 2017 roku).

Założony w 1999 roku Novaturas działa na Litwie oraz - jako Novatours - na Łotwie i w Estonii. Współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi w krajach bałtyckich i ponad 60 na Białorusi. Oferuje wczasy lotnicze i objazdowe wycieczki autokarowe do ponad 30 miejsc na świecie. Od 21 marca 2018 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.

