Betlej: Ceny wakacji znowu w górę

TUI, Ryanair i Wizz Air – trzy duże firmy, które przewiozły ponad 1,6 miliona turystów na wakacje w zeszłym roku - podnoszą ceny letnich podróży. Czyżby przewidywały poprawę popytu? - pyta ekspert

Wyraźne podniesienie cen wycieczek w biurze podróży TUI Poland i cen biletów w tanich liniach lotniczych to niewątpliwie jedno z najciekawszych zjawisk ostatnich dwóch tygodni – taką informacją zaczyna swój cotygodniowy przegląd wydarzeń w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Wzrost cen lotniczych imprez turystycznych wyniósł w biurze TUI Poland ponad 210 złotych, a przelotów na kierunkach turystycznych - 165 złotych. Relatywnie rzecz biorąc znacznie większa podwyżka nastąpiła jednak w tym drugim wypadku, dało to bowiem 21 procent średniej ceny, podczas gdy u touroperatora wyniosła niecałe 7 procent.

Należy pamiętać, że tych korekt dokonały podmioty reprezentujące razem około 40 procent rynku i obsługujące ponad 1,6 miliona turystów polskiej lotniczej turystyki wyjazdowej – wyjaśnia ekspert.

Skąd ta zmiana? Zdaniem autora prawdopodobnie tanie linie zweryfikowały swoją prognozę popytu na wycieczki na początek sierpnia (tego okresu dotyczy badanie cen, jakie przeprowadziła Traveldata) i doszły do wniosku, że będzie on większy niż dotychczas sądziły. „Niewykluczone, że podobne przyczyny mogły również zdecydować o dość wyraźnej zmianie polityki cenowej w TUI Poland".

Być może te podwyżki wiążą się z tym, że sprzedaż wycieczek (i przelotów) jest lepsza niż się niektórym wydaje. A przypomina nieco tę z roku 2016, dlatego Traveldata przygotowała wykres przebiegu skumulowanej sprzedaży lotniczych imprez turystycznych w sezonach 2015/2016 i w sezonie 2018/2019, na tle przybliżonej bieżącej dynamiki sprzedaży – podaje Betlej.

Na wykresie widać spadek dynamiki sprzedaży skumulowanej w obecnym sezonie począwszy od okresu około świątecznego, ale jest on znacznie mniej dynamiczny niż trzy sezony temu – wyjaśnia autor. Ciekawe, czy obecne znaczące podwyżki cen w wymienionych podmiotach mają jakiś związek z korektą dotychczasowej wizji przebiegu dynamiki popytu na wycieczki, czy są jednak dziełem przypadku lub ewentualnie wpływu jakiś innych czynników – pisze Betlej.

Wakacje w Maroku dużo droższe

W ciągu ostatniego tygodnia średnia cena wycieczek z wylotami między 5 z 11 sierpnia wzrosła o 22 złote, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 68 i spadły o 7 złotych wcześniej wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych). Największe zniżki odnotowano w wypadku wakacji na Majorce i w Portugalii - o 24 złote, a także na Rodos – o 19 złotych.

Najwięcej wzrosły koszty wypoczynku w Maroku – o 165 złotych, na półwyspie Chalcydyckim – o 119 i i na Cyprze – o 115 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Skala i tempo wzrostu średnich cen w ostatnim czasie dość istotnie przyspieszyły. Od początku października zeszłego roku średnia cena wycieczek wzrosła już o 225 złotych, w tym w ostatnich dwóch tygodniach o 90 złotych.

W minionym tygodniu w wyraźnie większym stopniu niż średnia dla wszystkich kierunków (czyli od 22 złotych) podniosły się ceny wyjazdów do Grecji (41 zł) i na Wyspy kanaryjskie (35 zł), w zbliżonej skali do średniej poszły w górę ceny wycieczek do Bułgarii – o 15 złotych, a stosunkowo niewiele zmieniły się średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu – odpowiednio wzrosły o 3 i spadły o 5 złotych.

Jeśli z kolei porównać średnią cenę z ostatniego tygodnia z tą sprzed roku, okaże się, że ta pierwsza była większa o 30 złotych (poprzednio ceny były niższe o 13, 31 złotych i wyższe o 10 złotych).

Przy tym – wylicza Betlej - cena paliwa lotniczego była w minionym tygodniu o 3,7 procent większa niż przed rokiem, a złoty o ponad 6 procent słabszy. Łączny wpływ obu tych czynników powodował, że koszty touroperatorów były większe 115 - 125 złotych w odniesieniu do jednej wycieczki.

Utrzymują się wyraźnie wyższe średnie ceny wycieczek do Egiptu (o 283 zł) i Turcji (o 175 złotych). W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Grecji (o 10 zł) i do Bułgarii (o 7 zł). A jeśli chodzi o spadki to konsekwentnie na pierwszym miejscu pozostają Wyspy Kanaryjskie (średnio o 132 złote), choć warto zauważyć, że od trzech tygodni cena tego kierunku się poprawia – opisuje Betlej.

Z mniej masowych kierunków największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji i Maroku – o 155 i 138 złotych. W umiarkowanym stopniu – o 35 złotych - podniosły się ceny w Portugalii, a spadły na Cyprze i na Malcie – o 51 i 69 złotych, największą przecenę odnotowano natomiast w Albanii – o 243 złote. Skala obniżki cen na Cyprze uległa dużemu zmniejszeniu w stosunku do wcześniejszych tygodni w wyniku znacznego podniesienia cen na tym kierunku przez biuro Exim Tours.

Rainbow za TUI

W porównaniu ofert biur podroży – pisze dalej prezes Traveldaty - największą zniżkę średniej ceny w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazała tym razem oferta Rainbow, która była mniej kosztowna o około 90 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 65 złotych.

Pierwszy raz w tym sezonie pozycję lidera spadków średnich cen w ujęciu rocznym opuściło biuro TUI Poland, którego oferta była mniej kosztowna o około 15 złotych, z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były sprzedawane również w poprzednim sezonie była większa i wyniosła około 75 złotych. Sytuacja odwrotna niż w biurze Rainbow może świadczyć o tendencji do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco wyższej półki – wskazuje Betlej.

Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 15 złotych (Coral Travel) do 300 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i trzech kategorii hoteli, pierwsze miejsce utrzymał – choć z minimalną przewagą - TUI Poland z liczbą 30 ofert (poprzednio 37), przed Itaką z liczbą 28 ofert (poprzednio 26), Rainbowem z liczbą 25 ofert (poprzednio 17), Coralem Travel – 18 ofert i Eximem Tours – 17 ofert.

W tej nieco zmienionej sytuacji przewagę w hotelach trzygwiazdkowych miała oferta Rainbowa, w hotelach czterogwiazdkowych TUI Poland, a w hotelach pięciogwiazdkowych Itaka i Rainbow.

Najtańsze wycieczki do Egiptu oferował Coral Travel (8 ofert). Do Grecji najtaniej można było kupić wyjazd w Itace (11) i Rainbow (11). Na Wyspy Kanaryjskie najniższe ceny dawały TUI Poland (9) i Rainbow (7). Do Turcji tanie oferty proponowały Coral Travel (6), Itaka (3) i TUI Poland (3). W wypadku Tunezji najwięcej atrakcyjnych podrózy miał Exim Tours (6), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2).

W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka wzmocniła swoją pozycję w Grecji, TUI Poland w Grecji i w Bułgarii, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel w Turcji i Tunezji Kontynentalnej, a Exim Tours w Tunezji i Bułgarii.

W tabeli pokazano biura, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Dwunastego zestawienia dotyczącego lata 2019 pierwszy raz nie otwierało biuro TUI. Po wyraźnych podwyżkach cen wycieczek, które w ostatnich dwóch tygodniach wyniosły 210 złotych, czyli znacznie powyżej średniej rynkowej, biuro przesunęło się na trzecią pozycję. Liderem zostało biuro Coral Travel. Na drugie miejsce wysunął się Grecos, któremu pomogła w tym względzie około 25-złotowa obniżka średniej. Uwagę zwraca coraz lepsza pozycja Rainbowa, zwłaszcza w zakresie odchylenia od rynkowej średniej, która jest skutkiem wyraźnej (o ponad 80 złotych) ostatniej obniżki średniej ceny w ofercie tego biura.

Tanie linie coraz mniej tanie

W Ryanairze ceny lotów na Wyspy Kanaryjskie rosły ostatnio szybko i w rezultacie prawie zrównały się z cenami sprzed roku, na co wskazuje zanikające pole w kolorze zielonym – wyjaśnia autor opracowania.

Na pozostałych kierunkach przekroczyły znacznie średni poziom cen ubiegłorocznych, co obrazuje pojawienie się pierwszy raz w tym sezonie czerwonego pola i to od razu o istotnych rozmiarach. W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu wzrosły ceny przelotów do Portugalii – o 385 złotych. Zwyżkowały też ceny biletów na rejsy do Bułgarii – o 205 złotych. A w mniejszej skali do Hiszpanii (poza Wyspami Kanaryjskimi), Grecji i Włoch – średnio o 115, 98 i 35 złotych.

W Wizz Airze – ciągnie dalej Betlej - dla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa loty tygodniowo na Teneryfę z Katowic i niedawno wprowadzony do rozkładu rejs na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku), obserwujemy niezmienioną sytuację w porównaniu do tej sprzed dwóch tygodni, gdyż ceny bieżące i sprzed roku pozostały takie same.

Utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas. Ponieważ jednak obecne ceny są znacznie oderwane od kosztów (np. paliwa) i dużo większe niż u konkurencji (np. z Krakowa), to uprawniony wydaje się wniosek, że mogą ulec znacznemu obniżeniu.

Średnia cena wyjazdów do pozostałych miejsc turystycznych pozostaje poniżej średniej z tego samego okresu przed rokiem, choć zbliża się już do tego poziomu, co obrazuje malejące zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły rok do roku ceny przelotów do Bułgarii – o 240 złotych, a w niewiele mniejszym stopniu do Grecji i do Włoch – o 233 i 176 złotych. Wzrosły natomiast i to znacząco średnie ceny biletów do do Hiszpanii – o 388 złotych i do Portugalii – o 170 złotych.