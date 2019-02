Net Holiday ogłasza upadłość

Nieprawidłowości zostawione przez poprzednia zarząd i konkurencja na rynku spowodowały, że nowy właściciel i nowe władze postanowiły zamknąć biuro podróży Net Holiday i zgłosić jego upadłość

Zarząd spółki wystosował w tej sprawie komunikat. Przypomnijmy, że Net Holiday ogłosił dwa tygodnie temu, że zmienia właściciela. Jak mówił wtedy prezes Adam Goc, firma należąca do bułgarskiego przedsiębiorcy Aleksandra Pawłowa, prowadzącego działalność touroperatorską w Czechach (spółka Alexandria), ma przejść w ręce polskiego "podmiotu gospodarczego". Net Holiday zawiesił wtedy działalność, nie sprzedawał więcej wycieczek. Zarazem prosił o wstrzymanie przelewania mu pieniędzy przez agentów turystycznych, którzy zarezerwowali u niego jakieś wycieczki dla swoich klientów. Tydzień temu w piątek firma wydała drugi komunikat, w którym odwołała wszystkie sprzedane wyjazdy i zapowiedziała, że odda pieniądze klientom.

Czytaj: "Net Holiday oddaje pieniądze klientom".

Dzisiejszy komunikat zapowiada koniec historii Net Holiday i ucina wszelkie domysły, kto miałby przejąć tę firmę. Jak czytamy w nim, "okazało się, że skala nieprawidłowości w Spółce oraz naruszeń podstawowych zasad prawidłowego zarządu, okazały się dla Spółki dewastujące, a – w połączeniu z trudną sytuacją rynkową – nie było innego wyboru niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Jako nowi właściciele Spółki i członkowie jej Zarządu podejmiemy wszelkie dopuszczalne prawem środki, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za wspomniane nieprawidłowości i nadużycia, dokonane bez wiedzy tak obecnych, jak i poprzednich właścicieli Spółki".

Podpisało się pod nim czworo członków zarządu firmy, oprócz prezesa Adama Goca, Andrzej Szmigiel, Krzysztof Papros i Paweł Gregorczyk.

Nie udało nam się skontaktować z Gocem, by wyjaśnić, co to za osoby. W Krajowym Rejestrze Sądowym, osiągalnym w sieci, jako prezes zarządu i jedyny jego członek nadal figuruje poprzednik Goca i założyciel Net Holiday Jacek Panek. Czy to jego obecne władze oskarżają o nieprawidłowości?

Jacek Panek, znany menedżer, specjalista od kontraktowania hoteli za granicą, założył Net Holiday w 2012 roku. Wcześniej pracował dla biura podróży Sky Club, spółki córki biura Triada. Oba biura zbankrutowały - najpierw Triada, a kilka miesięcy później Sky Club.

Właścicielem firmy była Monika Sypek. Kapitał zakładowy początkowo wynosił 500 tysięcy złotych, a potem został podniesiony do 1,5 miliona złotych. We wrześniu 2017 roku Sypek sprzedała wszystkie udziały (o wartości nominalnej 1,5 miliona złotych) podmiotowi o nazwie MSFD en commandite, a ten z kolei w październiku 2017 roku odsprzedał całość Alaxandrii Group.

Net Holiday szybko rósł, w 2017 roku osiągnął pozycję siódmej pod względem wielkości firmy w kraju, a w ostatnim roku miał prawdopodobnie 70 tysięcy klientów i 170 milionów złotych przychodów.

Poniżej dalsza część artykułu

Net Holiday nie miał żadnych klientów za granicą. Nie wiadomo, czy trzeba będzie uruchamiać jego gwarancję ubezpieczeniową (20,4 mln złotych), by zwrócić pieniądze klientom, którzy zapłacili zaliczki letnie wyjazdy.

Oto cały dzisiejszy komunikat zarządu Net Holiday

Szanowni Państwo,

Przejmując spółkę Net Holiday byliśmy przekonani, że to wielka szansa dla nowych właścicieli, jako że marka Spółki, jej pozycja rynkowa czy doświadczony zespół stanowią znaczące wartości. Niestety, okazało się, że skala nieprawidłowości w Spółce oraz naruszeń podstawowych zasad prawidłowego zarządu, okazały się dla Spółki dewastujące, a – w połączeniu z trudną sytuacją rynkową – nie było innego wyboru niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Jako nowi właściciele Spółki i członkowie jej Zarządu podejmiemy wszelkie dopuszczalne prawem środki, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za wspomniane nieprawidłowości i nadużycia, dokonane bez wiedzy tak obecnych, jak i poprzednich właścicieli Spółki. W chwili obecnej możemy poinformować, że setki dokumentów lub innych dowodów zostały złożone do prokuratury wraz z powiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zarazem możemy Państwa zapewnić, że żaden z Klientów Spółki Net Holiday nie znajduje się w chwili obecnej na wycieczce zagranicznej z Net Holiday, a także, iż naszym absolutnie nadrzędnym celem jest zapewnić, aby żaden z Klientów Net Holiday nie miał jakichkolwiek obaw ani problemów co do odzyskania środków wpłaconych do Net Holiday na poczet wakacji. Należności zostały zwrócone bezpośrednio do Klientów lub do agencji turystycznych, w których poszczególni Klienci zakupili swoje wycieczki i agencje te są teraz odpowiedzialne za zwrot środków na rzecz Klientów. Środki na zwroty należności Klientom pochodziły z zewnętrznego źródła, co oznacza, że ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie zostało w tym celu użyte.

Z poważaniem

Zarząd Net Holiday

Adam Goc, Andrzej Szmigiel, Krzysztof Papros, Paweł Gregorczyk

ARTYKUŁY POWIĄZANE