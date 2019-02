Więcej Bomo w Grecji

Mouzenidis rozwija swoją sieć hoteli Bomo, w ofercie na nadchodzący sezon pojawiły się właśnie cztery nowe. Pod tym szyldem działa już 19 obiektów

W ubiegłym tygodniu Mouzenidis podpisał umowę o współpracy z siecią hotelową Cronwell Hotels & Resorts. Wspólnie zarządzać będą trzema należącymi do Cronwella pięciogwiazdkowymi hotelami, które nazywają się teraz Bomo Platamon Cronwell Resort (Środkowa Macedonia), Bomo Rahoni Cronwell Park i Bomo Sermilia Cronwell Resort (oba na Półwyspie Chalcydyckim). Mają łącznie 600 pokoi.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak pisze touroperator w komunikacie, współpraca z Cronwellem to kolejny krok w rozwijaniu luksusowej oferty Mouzenidisa. - Zależało nam, żeby już w 2019 roku wprowadzić do oferty pięciogwiazdkowe hotele Bomo. A Cronwell to specjalista od pięciu gwiazdek i sprawdzony partner biznesowy - mówi dyrektor marketingu Mouzenidis Travel Beniamin Vafidis.

- Przed sezonem wspólnie przeprowadzimy w hotelach szereg zmian i dopasujemy je do standardów sieci Bomo, aby jak najlepiej odpowiadały naszym klientom, czyli głównie rodzinom z dziećmi. W Rahoni na przykład wprowadzimy all inclusive, a Sermilię przygotowujemy na przyjęcie dzieci - dodaje Vafidis.

Te trzy hotele Mouzenidis będzie miał w Polsce i we wszystkich krajach, w których działa, na wyłączność.

Od tego sezonu touroperator będzie również zarządzał znanym na polskim rynku pięciogwiazdkowym hotelem Rethymno Mare Royal & Water Park na Krecie.

Obiekty te od dzisiaj są dostępne w systemach rezerwacyjnych Mouzenidisa.

- Szczególnie cieszy nas pozyskanie dwóch pięciogwiazdkowych hoteli z parkami wodnymi - Bomo Rethymno Mare Royal & Water Park i Bomo Platamon Cronwell Resort, tym bardziej, że grecki produkt nie jest raczej kojarzony z tego rodzaju ofertą. Oba obiekty dobrze wpisują się w nasze standardy, bo są odpowiednie dla rodzin z dziećmi - mówi Beniamin Vafidis.

Pod koniec ubiegłego roku do sieci Bomo dołączyły także trzy hotele Ghotels na Półwyspie Chalcydyckim. Łącznie mają ponad 1000 pokoi i tworzą największy kompleks hotelowy w północnej Grecji.

Pod marką Bomo działa już 19 hoteli o standardzie od trzech do pięciu gwiazdek, z czego 12 w formule all inclusive.