Betlej: Podskoczyły ceny wycieczek

W ostatnim tygodniu wzrosła mocno średnia cena wakacji z biurem podróży. Najbardziej zdrożały wycieczki do Turcji, na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii – pisze ekspert

Sprzedaży wycieczek od dwóch, trzech tygodni, zwłaszcza w końcowych dniach stycznia, poprawia się. Wiązać to można z poprawą nastrojów konsumenckich – zaczyna swoje podsumowanie ostatniego tygodnia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Chociaż od razu dodaje też, że zwolennicy Platformy Obywatelskiej i lewicy w styczniu wyrażali większe obawy o „materialne warunki życia w perspektywie średnioterminowej (do trzech lat)" niż w grudniu (badania Kantar Public).

Klienci zwlekają z kupowaniem

Mimo lekkiej poprawy, sprzedaż pozostaje „znacząco poniżej możliwości" - uważa ekspert. Dzieje się tak przez „nadmierny pesymizm niektórych grup społecznych" i przez wywołane doświadczeniami z ubiegłego sezonu oczekiwanie konsumentów na niższe ceny.

Warto przy tym zauważyć – pisze Betlej - że wycieczki z nieodległym terminem realizacji sprzedają się na ogół dobrze, a ceny osiągane przy sprzedaży last minute są najczęściej korzystne dla organizatorów. Podobne trendy występują również w tanich liniach lotniczych, gdzie wyraźnie niższym, w porównaniu z zeszłym rokiem, cenom na wakacje towarzyszą często znacznie większe ceny rejsów z terminami wylotów w najbliższych tygodniach.

Niemcy też mają problem

Jak zauważa autor, podobna tendencja występuje w Niemczech. Sprzedaż wyjazdów zimowych idzie tam wyraźnie lepiej niż wyjazdów letnich. Potwierdzają to dane rynkowe i publikowane ostatnio informacje Thomasa Cooka, które wskazują na nadzwyczaj słabą sprzedaż lata, czyli spadek o 12 procent w ostatnim kwartale 2018 roku, przy spadku sprzedaży zimy tylko o 2 procent.

Tam jednak pesymizm konsumentów może mieć mniejsze znaczenie, gdyż mimo sygnałów o zwolnieniu tempa rozwoju gospodarczego, nastroje konsumentów „trzymają się dość mocno". Tamtejsze media, które cieszą się dość dużym zaufaniem obywateli, wspierają gospodarkę „patriotyczną narracją". Najprawdopodobniej większą też rolę odgrywają negatywne doświadczenia z ubiegłorocznego sezonu, które podobnie jak w Polsce, każą zachować wstrzemięźliwość w szybkim nabywaniu wycieczek.

Tygodniowy skok cen

Porównanie cen wakacji w szczycie sezonu, czyli w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia (5 – 11 sierpnia), zebranych 7 lutego przeprowadzone przez Traveldatę – pisze dalej Betlej – pokazało, że w ciągu ostatniego tygodnia wyjazd z biurem podróży podrożał średnio o 68 złotych w tygodniach poprzednich ceny spadły o 7 złotych i wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych). Tylko jeden kierunek, i to nieznacznie, potaniał – chodzi o Portugalię, której średnia cena spadła w tym czasie o 12 złotych.

Najbardziej rosła ona natomiast w odniesieniu do wyjazdów na Gran Canarię, do Turcji Egejskiej i na Majorkę – odpowiednio o 236, 155 i 131 złotych.

Skala wzrostu średnich cen na przełomie stycznia i lutego była dość podobna do tej sprzed roku (plus 75 złotych w dwa tygodnie), zwłaszcza jeśli nie brać pod uwagę ubiegłotygodniowego spadku cen o 7 złotych, który był efektem wycofania oferty przez biuro Net Holiday – opisuje Betlej.

Zmiany cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Widać, że wyraźnie więcej niż średnia (68 złotych) podniosły się ceny wyjazdów z biurami podróży do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie – o 119 i 115 złotych. W zbliżonym stopniu do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii – o 64 złote. Stosunkowo niewiele wzrosły natomiast ceny podróży do Egiptu i Grecji – o 29 i 42 złote.

Mimo mniejszego wzrostu ceny wakacji z biurem podróży w Egipcie nadal są relatywnie drogie i są wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, a znacznie bliższe cenom wyjazdów do Turcji – wskazuje autor. Jego zdaniem jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są systematycznie rosnące ceny w Egipcie i umacnianie się tamtejszej waluty, czyli egipskiego funta. Z kolei relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii wynikają z dużego wpływu na nie niskich cen biura TUI Poland.

To samo badanie, ale odniesione do cen sprzed roku, pokazało, że tegoroczna średnia jest mniejsza o 13 złotych (poprzednio ceny były mniejsze o 31 złotych i wyższe o 10 złotych, a w tygodniach wcześniejszych niższe o 3 i 7 złotych).

Jak dodaje ekspert, takie czynniki jak cena paliwa (wyższa o 0,8 procent) i słabszy złoty (o ponad 5,5 procent ) wskazują, że koszty organizatorów wyjazdów były większe niż przed rokiem o 95 - 105 złotych.

Komentując dane na mapie i wykresie Betlej pisze, że nadal utrzymuje się wyraźna zwyżka średnich cen wycieczek do Egiptu i Turcji. Rok do roku wzrosły one o 287 i 168 złotych. Stosunkowo niedużo spadła natomiast cena wyjazdów do Bułgarii - o 14 złotych. Bardziej zdecydowanie obniżyła się średnia do Grecji – o 77 złotych.

W tym roku najmocniej spada cena wypoczynku na Wyspach Kanaryjskich - rok do roku średnio o 234 złote.

Z mniej masowych kierunków największy wzrost cen odnotowano na Malcie, w Portugalii i w Tunezji – o 170, 158 i 147 złotych. W umiarkowanym stopniu obniżyły się ceny w Maroku – o 38 złotych, dość znacznie na Majorce i w Albanii – o 121 i 192 złote, a największą przecenę odnotowano na Cyprze – średnio o 314 złotych – pisze Betlej.

TUI przoduje w niskich cenach

Traveldata zbadała też, jak ceny zmieniły się w poszczególnych biurach podróży. Największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem odnotowała w ofercie biura TUI Poland. Była ona o około 205 złotych tańsza, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 160 złotych. Na drugim miejscu w tym współzawodnictwie uplasowało się biuro Rainbow. Jego wyjazdy były mniej kosztowne niż przed rokiem o około 55 złotych.

Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Różnice wynosiły od 17 złotych (Coral Travel) do 520 złotych.

Jeśli natomiast zmierzyć liczbę najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków, w trzech kategoriach hoteli), to pierwszą pozycję nadal – choć z nieco mniejszą przewagą niż w wielu wcześniejszych tygodniach - utrzymało TUI Poland z liczbą 37 ofert (poprzednio 40, przed rokiem 21, a przed dwoma 18 takich ofert), przed Itaką z liczbą 26 ofert (poprzednio 22, przed rokiem 30, a przed dwoma 33 takich ofert), Coral Travel z 20 ofertami (poprzednio 21, przed rokiem 21, a przed dwoma 22 oferty).

Przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami nadal pozostawała szczególnie wyraźna w wypadku wyjazdów do hoteli niższych kategorii. Świadczyć to może o kontynuowaniu przez tego touroperatora przesunięcia biznesu w stronę słabiej sytuowanych klientów masowych, „choć jest już widoczna pewna modyfikacja tego nastawienia" - opisuje Betlej.

Szykuje się zmiana na początku tabeli?

Najwięcej najniższych cen na wyjazdy do Egiptu, osiem, w badanym przez Traveldatę okresie miało biuro Coral Travel. W ofertach wyjazdów do Grecji przodowała Itaka - 11 najniższych cen. Za nią uplasowały się Rainbow (9 ofert) i TUI Poland (8 ofert). Na Wyspy Kanaryjskie najniższe ceny miał TUI (10 ofert), a za nim Itaka (6 ofert). Kto się wybierał do Turcji, powinien szukać niedrogich wyjazdów w Coralu Travel (5 ofert) i TUI Poland (3 oferty). W wypadku Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miał Exim Tours (5 ofert), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Rainbow wzmocnił w Grecji, Exim Tours w Tunezji, a Coral Travel w Turcji i Tunezji kontynentalnej – podsumowuje autor opracowania

Na koniec przedstawia tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Zestawienie w sezonie Lato 2019 – podobnie jak wszystkie poprzednie – otwiera z wyraźną przewagą biuro TUI Poland, ale uległa ona jednak znacznemu zmniejszeniu. Ostatnio biuro podniosło bowiem ceny w nieco większej skali niż przeciętna na rynku, stąd odchylenie od średniej jest mniejsze niż w poprzednim tygodniu.

Pierwsza czwórka pozostała identyczna jak w poprzednim zestawieniu, ale uwagę zwraca coraz lepsza relatywna pozycja biura Coral Travel w zakresie odchylenia od rynkowej średniej. Kontynuacja tego trendu może spowodować, że na progu sezonu lato 2019 mogłoby nawet dojść do zmiany na pozycji branżowego lidera niskich cen – prognozuje Andrzej Betlej.