Grecos z Diamentem "Forbesa"

Biuro podróży Grecos znalazło się wśród firm wyróżnionych Diamentami "Forbesa" na rok 2019, jako przedsiębiorstwo szybko zwiększające swoją wartość

Grecos został doceniony w kategorii największych firm, o przychodach powyżej 250 mln złotych. Brano pod uwagę wyniki roku 2017 - a wtedy touroperator miał 541,15 mln złotych przychodu i 20,87 mln zł zysku netto. Wyliczono na tej podstawie średnią ważoną wzrostu na 21,57 procent, co dało w kategorii największych firm 130. miejsce w kraju.

- Postawiliśmy na Grecję i to był klucz do sukcesu – wyjaśnia prezes Grecosa Wojciech Skoczyński, cytowany w komunikacie biura podróży. – Słuchamy naszych klientów i wprowadzamy do oferty to, czego oczekują. Zatrudniamy ludzi znających i kochających Grecję. To właśnie zbudowało naszą mocną pozycję.

Ranking najdynamiczniej rozwijających się firm w kraju został przygotowany dla największego polskiego miesięcznika ekonomicznego przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. Do zestawienia trafiają podmioty, które składają sprawozdania finansowe do KRS, z wyjątkiem tych w upadłości lub likwidacji. Bisnode Polska uwzględniła firmy, które w latach 2013 - 2017 raporty do KRS składały w terminie, mające dużą płynność finansową i nie zalegające kontrahentom z płatnościami. O kolejności w rankingu decyduje tempo wzrostu w ostatnich trzech latach. Grecos był jedyną firmą turystyczną spośród największych w kraju.

Diamenty "Forbesa" przyznawane są przedsiębiorstwom podzielonym według wysokości przychodów na trzy grupy: małe (5-50 mln zł rocznie), średnie (50-250 mln) i duże (powyżej 250 mln).