Exim Tours: Mamy polskie hotele

Biuro podróży Exim Tours wprowadził do oferty pobyty w hotelach polskich. Jak zapewnia, wynegocjował dla swoich klientów dobre ceny

Hoteli jest 26. Na razie są to obiekty z trzech regionów: Pomorza, Pomorza Zachodniego i Warmii i Mazurach. Wkrótce jednak mają być dodane kolejne z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Biuro podróży wybrało obiekty o standardzie od 3 do 5 gwiazdek z kilkoma wariantami wyżywienia - od samych śniadań, przez dwa lub trzy posiłki, aż po all inclusive.

Jak pisze w komunikacie Małgorzata Kozakowska, odpowiedzialna za ten produkt, oferta wypoczynku w Polsce przeznaczona jest dla osób, które poszukują dobrego i bardzo dobrego standardu w przystępnych cenach. "Exim wynegocjował atrakcyjne ceny, które zaczynają się od 129 zł za pobyt ze śniadaniem w hotelu 4-gwiazdkowym".

W okresie promocji w ramach wczesnej rezerwacji w wybranych hotelach klienci otrzymują dobę gratis przy pobytach cztero- lub siedmiodniowych.

Dystrybucja prowadzona jest przede wszystkim przez sieć agencyjną i własne Call Center.