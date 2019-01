Ryanair Holidays kończy działalność

Wycieczki Ryanair Holidays, które już zostały wykupione, odbędą się, ale nowych od początku tego tygodnia zarezerwować się nie da

Ryanair Holidays, marka touroperatorska Ryanaira, przestała działać. Pakietowane dynamicznie oferty można było kupić w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech. Wycieczki powstawały we współpracy z niemieckim touroperatorem HLX Touristik i bankiem łóżek hotelowych World2Meet należącym do sieci Iberostar. Ponieważ przestali oni kooperować z irlandzkim przewoźnikiem, projekt został zakończony.

Ryanair Holidays rozpoczynał działalność dwukrotnie, ostatnio na początku zeszłego roku, kiedy podpisał umowę ze wspomnianym dystrybutorem miejsc noclegowych. Firma korzystała z systemów rezerwacyjnych i usług HLX Touristik, biura Karlheinza Kögelsa, założyciela i dawnego współwłaściciela marki L'tur, specjalizującej się w ofertach z ostatniej chwili, obecnie należącej w całości do Grupy TUI.

Kiedy biuro wchodziło na rynek pierwszy raz, jego partnerem była firma Logi Travel. Ryanair zakończył współpracę z nią dość szybko, zarzucając jej screen scraping (niedozwolona technika pozyskiwania danych, w tym przypadku o lotach).

Ryanair Holidays miał ambitne plany. Prezes Michael O'Leary zapowiadał, że w ciągu pięciu lat firma obsłuży milion gości. Jak podaje portal Reisevor9, powołując się na informacje z HLX Touristik, w pierwszym półroczu 2017 roku z usług firmy skorzystało 60 tysięcy osób. To ostatnie dostępne dane.

Touroperator podjął współpracę z biurami agencyjnymi należącymi do kooperatywy QTA. Jednak minimalna prowizja w wysokości 20 euro od osoby dorosłej wywołała w sieci agencyjnej falę krytyki. Nie wiadomo, dlaczego współpraca między przewoźnikiem, World2Meet i HLX Touristik została zakończona.