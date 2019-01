Neckermann: Rodzinne wakacje w tym roku tańsze

Bułgaria, Grecja i Turcja – to kraje, które najchętniej wybierają na wakacje klienci biura podróży Neckermann Podróże. W tym roku wyjazd kosztuje o 350 mniej niż rok temu

Neckermann podsumował rezerwacje zrobione u niego na wyjazdy między 1 kwietnia a 31 października. Jak podaje rzeczniczka touroperatora Magdalena Plutecka, 52 procent z nich to rezerwacje obejmujące wyjazdy rodzinne. - W grudniu letnią ofertę wykupiło 18 procent więcej klientów niż rok wcześniej. Można przypuszczać, że ten trend się utrzyma. Historycznie bowiem to właśnie w styczniu najwięcej rodzin planuje wakacje – wyjaśnia Plutecka.

Z rodziną do Bułgarii

W Neckermannie najważniejszym letnim kierunkiem pozostaje Bułgaria – wybiera się do niej prawie co trzeci klient (31 procent), z tych którzy planują rodzinne wakacje za granicą. Przy tym udział dzieci wynosi 30 procent. Najpopularniejsze miejsca to Słoneczny Brzeg, Nessebar i Albena – wymienia Plutecka.

Na drugim miejscu plasują się wyspy greckie (20 procent wyjazdów rodzinnych), a na trzecim Turcja (11 procent). Wysoko znalazła się też Chorwacja (9 procent), do której najczęściej klienci wybierają się samochodem, i Hiszpania (8 procent).

O ile jednak do Bułgarii i Grecji wyjedzie podobna liczba rodzin jak w poprzednim roku, o tyle duży, bo 35-procentowy, wzrost sprzedaży rok do roku notuje Turcja, a zainteresowanie Tunezją i Egiptem rośnie ponad dwukrotnie.

Prezes Neckermanna Maciej Nykiel zachwala Turcję: - To kierunek, który wyróżnia się jakością usług. Najnowocześniejsze hotele w basenie Morza Śródziemnego, parki wodne i najwyższy poziom all inclusive od lat przyciągają tu rodziny z całej Europy.

Na tydzień i w szczycie sezonu

Aż 69 procent klientów zdecydowało się na wakacje z all inclusive, to o 15 punktów procentowych więcej niż w roku 2018. Prawie połowa 50 chce jechać w lipcu lub w sierpniu. Touroperator obserwuje też większe zainteresowanie wypoczywaniem późną wiosną i wczesną jesienią. Na przykład na czerwiec liczba rezerwacji wzrosła o 2 punkty procentowe, a na wrzesień i październik o 3,2 punktu procentowego. To także wynik większego udziału w tym roku takich krajów jak Turcja, Tunezja i Maroko, gdzie sezon turystyczny jest dłuższy.

Jednocześnie firma obserwuje odchodzenie turystów od wakacji dwutygodniowych. W tej kategorii rezerwacje spadły o 12 punktów procentowych. Ludzie wyjeżdżają na krócej, ale za to częściej – zwraca uwagę Plutecka. - Coraz większym popytem cieszą się też pobyty 10 i 11-dniowe.

Ta sama jakość, za niższą cenę

Średni koszt letnich wakacji w Neckermannie wyniósł 2324 złotych za osobę i był mniejszy o 349 złotych niż rok wcześniej. Jak tłumaczy rzeczniczka, radykalny spadek ceny można wyjaśnić większym udziałem w rezerwacjach kierunków tańszych - Bułgarii, Turcji i Tunezji. - Na przykład tygodniowe wakacje w Bułgarii z przelotem dla dwóch osób dorosłych i dziecka z pobytem w hotelu z all inclusive kosztują od 3,5 tysiąca złotych przed sezonem i od 4,5 - 5 tysięcy złotych w szczycie sezonu - mówi.

Spadek średniej ceny imprezy wcale nie oznacza, że klienci biura podróży wybierają gorszą jakość. - W tym roku najwięcej rodzin uda się do hoteli 4- i 5-gwiazdkowych. W sumie będzie to 65 procent rezerwacji, więcej o 4 punkty procentowe, porównując rok do roku. Wzrost ten jest także efektem wyboru miejsca wypoczynku - wyjeżdżający do Turcji czy do krajów arabskich turyści wybierają przeważnie hotele o najlepszym standardzie. Przy tym ponad 80 procent rezerwowanych hoteli to obiekty przeznaczone dla rodzin z dziećmi - najczęściej położone są przy plaży, wśród zieleni, z atrakcjami dla najmłodszych takich jak np. baseny, zjeżdżalnie czy place zabaw.

Źródło wykresów: Neckermann Podróże

Dzieci pieką, rodzice odpoczywają

Neckermann uatrakcyjnia pobyt dzieciom organizując im zajęcia w mini klubach, w hotelach działających pod markami SunConnect czy Sunprime. - Dzieci uczą się o historii i kulturze danego kraju, pieką ciasteczka, ćwiczą jogę, uczą się szanowania środowiska naturalnego - mówi Plutecka. - W tym czasie rodzice mogą odpocząć, na przykład w strefach chill outu, tylko dla dorosłych, które działają także w hotelach stricte rodzinnych – zapewnia Plutecka.

Formą wyżywienia najczęściej wybieraną przez rodziny podróżujące z Neckermannem jest all inclusive (88 procent rezerwacji, wzrost o 3,8 punkty procentowe). - Podczas wakacji chcemy się zdrowo odżywiać – dodaje Plutecka. - Kuchnia na wakacjach przechodzi istną metamorfozę. Więcej w niej warzyw, owoców a produkty często pochodzą z ekologicznych upraw. All inclusive nie oznacza standardowych frytek, ale bardzo często także specjały kuchni regionalnej. Wcale nie trzeba wychodzić z hotelu, żeby spróbować lokalnych potraw – dodaje.

Plutecka zapewnia też, że o 10 punktów procentowych, do 30 procent, rośnie sprzedaż dodatkowych, rozszerzonych ubezpieczeń, zapewniających na przykład korzystanie z większej liczby usług medycznych, zwierające ubezpieczenie bagażu podróżnego czy uwzględniające ewentualną rezygnację z wyjazdu bez strat finansowych.