Betlej: Zamach nie zaszkodził Egiptowi

Ceny wyjazdu do Egiptu nadal wyraźnie przewyższają ceny wakacji w Bułgarii, podczas gdy przed rokiem było odwrotnie. Nie widać wpływu niedawnego zamachu na autokar z turystami pod piramidami w Gizie – pisze ekspert

Porównanie cen wycieczek czarterowych w szczycie sezonu letniego 2019 roku (5 – 11 sierpnia), zebranych 2 stycznia, z cenami dla tego samego okresu zebranych tydzień wcześniej (27 grudnia 2018 roku), pokazało, że średnia wzrosła o 7 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny spadła o 9 i 2 złote, wcześniej wrosła o 27 i spadła o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosła o 8, 18, 5, 20 i 23 złote i spadała o 20 i 13 złotych) – pisze w swojej cotygodniowej analizie prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Poniżej dalsza część artykułu

Największą zniżkę w ostatnim tygodniu odnotowano na wyspie Kos - o 68 złotych (tu ceny obniżał głównie Rainbow) i w Portugalii – o 49 złotych (obniżały Exim Tours i TUI Poland), a także w Albanii – o 46 złotych (ceny obniżał głównie Rainbow). Największy z kolei wzrost średniej ceny obejmował Korfu – o 151 złotych (znaczące wzrosty cen w TUI Poland). Mniej rosły ceny Maroku i na Tureckiej Riwierze – średnio o 91 i 62 złote (też wzrosty cen w TUI Poland, a w Maroku również w Neckermann Polska) – opisuje ekspert.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Miniony tydzień przyniósł nieznacznie większy od przeciętnej (czyli od 7 złotych) wzrost cen wycieczek do Turcji, Grecji i do Bułgarii - średnio o, odpowiednio, 23, 18 i 20 złotych. Na przeciętnym poziomie ukształtował się wzrost cen podróży do Egiptu – o 8 złotych. Bez zmian zostały średnie ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie.

Jak wyjaśnia Betlej, w tym roku ceny Egiptu nadal wyraźnie przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jego zdaniem jedną z przyczyn „drogiego Egiptu" są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju i dość mocny kurs miejscowej waluty. Nie widać natomiast wpływu niedawnego zamachu na autokar z turystami pod piramidami w Gizie. Autor widzi też, że ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem „bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland".

Paliwo tanieje, ale złotówka ciągle słaba

Porównanie średniej ceny imprez z ceną sprzed roku (dokładnie z 4 stycznia 2018 roku) wskazało, że jest ona większa od zeszłorocznej o 17 złotych (w poprzednich tygodniach ceny były większe o 38, 45, 39 i 46 złotych, wcześniej były mniejsze o 19 złotych, a w tygodniach jeszcze wcześniejszych były wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 i 57 złotych).

Betlej wskazuje zarazem, że działa niekorzystny dla touroperatorów czynnik, przez który rosną ich koszty. O ile cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była mniejsza o 5,6 procent niż przed rokiem, o tyle wartość złotego spadła o ponad 4,5 procent. „W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały na zwiększenie kosztów wycieczek o około 60 - 70 złotych".

Nadal utrzymuje się wzrost średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych, bo dobrych jakościowo, kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji. Średnia cena wakacji w Egipcie wzrosła w ostatnim roku o 350 złotych ,a w Turcji o 176 złotych.

Znacznie mniej organizatorzy podnieśli ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii, gdzie zwyżki wyniosły 39 i 14 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 35 i spadły o 24 złote, przy średniej 17 złotych.

W tym roku na cenie najbardziej tracą w Polsce Wyspy Kanaryjskie - rok do roku 154 złote. Najwięcej zyskuje Tunezja - 137 złotych.

Jeśli policzyć dwa sezony – w 2017 i 2018 roku - łącznie to na przykładzie wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia widać, ze najbardziej skoczyły ceny odnośnie do Egiptu (146 zł), Turcji (124 zł) i Grecji(74 złote). Niewielki spadek cen, bo o 10 złotych, w tym ujęciu odnotowała Bułgaria – wyjaśnia autor.

Zdaniem Betleja „rewolucja cen" wyjazdów do Egiptu wynika nie tylko z popytu na wypoczynek w tym kraju, ale też duża inflacja w Egipcie (około 16 procent) i znaczące umocnienie się miejscowej waluty (o ponad 7 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 23 procent.

Z kolei – wspomina dalej - znaczący wpływ na spadek cen na Wyspy Kanaryjskie może mieć obniżenie cen przez tamtejszych hotelarzy. Na hotelowych platformach rezerwacyjnych ceny noclegów spadły o około 6 procent. Jeszcze znaczniejsze mogą być obniżki w „indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki".

A największy spadek cen, bo 11-procentowy, widać na Fuerteveturze. Ponieważ ma słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canaria czy Teneryfa, wyspa ta konkuruje z innymi plażowymi kierunkami, jak Egipt, Turcja i Tunezja – dowodzi Betlej.

TUI już 48 razy najtańszy

Dalsze jego analizy i porównania dowodzą, że w ostatnim tygodniu największą zniżkę średniej ceny w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich touroperatorów miał TUI Poland. W sumie wyniosła ona 125 złotych. Na drugim miejscu uplasował się Exim Tours ze średnią 75 złotych. Pozostali organizatorzy oferowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 430 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków, w trzech kategoriach hoteli) na pierwszym miejscu ponownie wystąpiło biuro TUI Poland z bardzo wysoką liczbą 48 ofert (przed rokiem 36, a przed dwoma 20 takich ofert). Za nim były Exim Tours z 21 ofertami (przed rokiem 15, a przed dwoma laty 14 takich ofert) i Itaka z 20 ofertami (przed rokiem 27, a przed dwoma laty 24 takie oferty).

Warto zaznaczyć – pisze ekspert - że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczy to o kontynuowania przesunięcia biznesu tego organizatora „w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć są już widoczne pierwsze symptomy pewnej modyfikacji tego nastawienia".

Jeżeli chodzi o Egipt, to tam najwięcej tanich wyjazdów miały Coral Travel (7 ofert) i TUI Poland (6). W wypadku Grecji na czele były Itaka i TUI Poland (po 11) oraz Rainbow (7), a w wypadku Wysp Kanaryjskich - TUI Poland (9) i Itaka (7). W ofertach tureckich brylował TUI Poland (6) i Coral Travel (4). Kto chciał się wybrać do Tunezji, najwięcej atrakcyjnych ofert mógł znaleźć w Exim Tours (6), natomiast do Bułgarii opłacało się wybrać z TUI Poland (3) i Eximem (2).

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, ale wzmocniło w Grecji i w Turcji, Itaka wzmocniła się na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji" - podsumowuje Betlej.

Traveldata przedstawiamy też tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Ryanair chce na wakacje wozić taniej niż przed rokiem

Traveldata bada również ceny biletów w tanich liniach lotniczych. Interesują ją kierunki wakacyjne. W minionym tygodniu w porównaniu z poprzednim sezonem ponownie najbardziej w Ryanairze spadły ceny przelotów do Portugalii - o 492 złote. W mniejszej skali zniżkowały ceny do Hiszpanii i do Włoch – o 294 i 286 złotych. Spadały też ceny rejsów do Grecji i Bułgarii – o 206 i 178 złotych.

Dla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic, sytuacja sprzed dwóch tygodni się nie zmieniła – relacjonuje autor.

Niestety, nie może przewidzieć, jak się dalej potoczy sytuacja, ale nie przewiduje, by ceny jeszcze rosły. Jak pisze, „utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas", albo „podobnie jak w ubiegłym sezonie, ceny w przyszłości mogą ulec znacznemu obniżeniu".

Średnia cena na pozostałych kierunkach turystycznych, która była początkowo dość wyraźnie mniejsza od ubiegłorocznej, od połowy października mocno rośnie (ale nadal jest mniejsza od tej przed rokiem (z wyjątkiem pierwszej połowy grudnia), co obrazuje zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadła cena przelotu do Grecji – o 323 złote, w mniejszej i bardzo podobnej skali zniżkowała średnia cena rejsów do Bułgarii – o 107 złotych. A w jeszcze mniejszej do Włoch i Portugalii – o odpowiednio 58 i 38 złotych.

Jedynie wzrosła, o 47 złotych, cena przelotu do Hiszpanii, co jednak wynika z bardzo dużego wzrostu cen rejsów na Teneryfę.