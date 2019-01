Im wcześniej rezerwujesz wakacje... tym dłużej się cieszysz

Co czwarty klient biura podróży, który rezerwuje wakacje z dużym wyprzedzeniem, mówi że robi to, by cieszyć się z wyjazdu dłużej - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie brytyjskiej organizacji branży turystycznej ABTA

Radość oczekiwania na wyjazd, na odkrywanie nowych miejsc, na piękną pogodę, lokalne jedzenie i czas odpoczynku to jedne z ważniejszych powodów, dla których turyści rezerwują wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez firmę YouGov na zlecenie ABTA. Jednak najczęściej urlopowiczów do zamawiania wycieczek kilka miesięcy przed ich realizacją skłania przekonanie, że wcześniej znajdą tańszą ofertę - tak odpowiedziało 41 procent pytanych. Uczestnicy badania wskazywali też, że jeśli rezerwują z dużym wyprzedzeniem, mają więcej ofert do wyboru (28 procent) i więcej czasu na przygotowanie się do wyjazdu (28 procent).

Zazwyczaj Brytyjczycy kupują wyjazdy w styczniu i w lutym, kiedy wiele firm turystycznych oferuje darmowe miejsca dla dzieci. Ten ostatni czynnik ma duże znaczenie, bo pozwala rodzinom zaoszczędzić setki funtów.

ABTA zachęca potencjalnych klientów do wczesnego rezerwowania. Dlatego przygotowała listę korzyści, jakie im to przyniesie. Wśród nich znalazły się atrakcyjne ceny, darmowe miejsca dla dzieci, duży wybór ofert, ale też, że za wyjazd teraz zarezerwowany można zapłacić później, co pomaga zebrać niezbędne fundusze.

Przy okazji organizacja podkreśla, że turyści są najlepiej zabezpieczeni, kiedy kupują pakiety w biurach podróży - dotyczy to zarówno typowych imprez turystycznych jak i wycieczek składanych pod konkretne zamówienie. ABTA zachęca też do wykupowania ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i ostrzega przed oszustami, którzy każdego roku sprzedają nieistniejące oferty. Dlatego zawsze przed rezerwacją trzeba sprawdzić, czy firma, w której zamawia się usługi turystyczne, działa legalnie.