Premier Morawiecki wzywa władze Białorusi do oddania dziecka aktywistów

"Jestem zszokowany i zbulwersowany doniesieniami w sprawie ponownego wykorzystywania dzieci jako zakładników politycznych przez rząd Białorusi" - napisał w sobotę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"To barbarzyństwo musi się skończyć. Wzywam władze Białorusi do przekazania 6-letniego Artioma jego rodzicom, Alenie Łazarczyk i Siarhiejowi Mackojciowi, białoruskim działaczom demokratycznym!" - dodał szef polskiego rządu.

Syn białoruskich aktywistów od 17 września przebywa w ośrodku opieki. Matka chłopca została zabrana rano na komisariat, gdzie przetrzymywano ją cały dzień. Gdy Łazarczyk nie odebrała dziecka ze szkoły, przekazano go do państwowej placówki.

Sześciolatek przebywał w ośrodku do końca dnia. Rodzicom nie pozwolono zabrać go do domu.

