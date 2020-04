Nie będzie premii w bankach?

Mając na uwadze komunikaty Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z 31 marca oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych z 2 kwietnia (dotyczące oczekiwanych działań banków oraz zakładów ubezpieczeń w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, w tym odnoszących się do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia) a także uwzględniając obecną sytuację związaną z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy oraz sektor ubezpieczeniowy, UKNF oczekuje zastosowania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń konserwatywnego podejścia do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia.

UKNF mając to na uwadze wyraża oczekiwanie, że przewidziana do wypłaty przez banki oraz zakłady ubezpieczeń zmienna część wynagrodzenia „będzie ustalana na poziomie konserwatywnym". W celu odpowiedniego dostosowania do ryzyka wynikającego z pandemii, w ocenie UKNF istotna część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać odroczona na okres dłuższy od pierwotnie zakładanego. „Ponadto, większa od planowanej część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać wypłacona w instrumentach kapitałowych. Analogicznie, w odniesieniu do wypłaty odroczonego składnika wynagrodzenia przyznanego w latach poprzednich, który zgodnie z prawem stał się obecnie wymagalny, organ nadzoru oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń rozważą możliwość dalszego jego odroczenia (wydłużenia okresu odroczenia), jak również wypłaty istotnej jego części w formie instrumentów kapitałowych" – dodano w komunikacie. Wcześniej KNF wstrzymał całkowicie wypłatę dywidend w tym roku przez polskie banki.