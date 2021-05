Konkurs KOŁO „Projekt Łazienki 2021” – ruszyła 23. edycja

Konkurs zwraca uwagę na deficyt toalet publicznych w Polsce oraz na często pozostawiające wiele do życzenia warunki panujące w ogólnodostępnych ubikacjach. Przez ponad dwadzieścia lat, dzięki organizatorowi, partnerom, a także autorom najciekawszych zgłoszeń powstały nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne toalety w wielu miejscach w Polsce, m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie czy Kazimierzu Dolnym.

Partnerem tegorocznej edycji został Tatrzański Park Narodowy. Rejon polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej, czyli lokalizacja projektowanej toalety, został wybrany nie bez przyczyny – Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN podjął decyzję, by przenośne toalety typu toi-toi sukcesywnie zastępować stacjonarnymi. Przenośne szalety znajdują się m.in. przy jednym z najpopularniejszych szlaków w Tatrach – w Dolinie Chochołowskiej. Toalety stacjonarne są rozwiązaniem bardziej ekologicznym i estetycznym, znacząco też wpłyną na komfort turystów tłumnie odwiedzających Dolinę Chochołowską.

Toaleta KOŁO szlaku

Konkurs jest skierowany do architektów oraz studentów architektury. Zadanie polega na zaprojektowaniu obiektu o funkcji toalety publicznej z pomieszczeniem gospodarczym na użytek Tatrzańskiego Parku Narodowego, udostępnionego dla turystów w rejonie polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej. Koncepcja ma wpisywać się w otoczenie, nawiązywać do lokalnej tradycji, kultury, przyrody, historii, w projekcie muszą być wykorzystane produkty marek Geberit i/lub KOŁO. Ważne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających dostęp do obiektu wszystkim grupom odbiorców, w tym turystom o szczególnych potrzebach, takim jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy opiekunowie z małymi dziećmi. Istotne będzie także projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju (wykorzystanie materiałów naturalnych oraz przyjaznych dla środowiska, zastosowanie źródeł energii odnawialnej, odzysk wody, projektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań turystów).

Znakomite jury – eksperci z branży projektowej

Konkurs na projekt łazienki to jedna z najstarszych inicjatyw tego typu w Polsce. Na przestrzeni lat wzięły w nim udział setki projektantów i architektów, dla wielu z nich był on początkiem

i furtką do kariery. Co roku w gronie jurorów zasiadają autorytety z branży projektowej. Koncepcje nadesłane na tegoroczną edycję konkursu oceni jury w składzie: dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa, Robert Konieczny – architekt, założyciel pracowni KWK Promes, Magdalena Federowicz-Boule – prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, sekretarz Warszawskiego Oddziału SARP, sędzia SARP, prof. Jan Sikora – wykładowca na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, założyciel pracowni projektowej Sikora Wnętrza, Przemo Łukasik – architekt, współzałożyciel pracowni Medousagroup, Aleksandra Kozłowska – laureatka konkursu „Projekt Łazienki 2018”, obecnie związana z pracownią KWK Promes, Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit sp. z o. o., Filip Zięba – zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Ewa Holek-Krzysztof z Działu Komunikacji i Wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego, Agnieszka Grzegorczyk – przedstawicielka Gminy Kościelisko, Jan Karpiel-Bułecka senior – architekt, popularyzator folkloru góralskiego, Marcin Rząsa – artysta rzeźbiarz z Zakopanego.

Spośród zgłoszonych prac jurorzy wybiorą najlepszy projekt, przyznają także wyróżnienia i nagrody specjalne. Również internauci będą mieli okazję wybrać koncepcję, która najbardziej im się podoba,

w głosowaniu na profilu marki Geberit na portalu Facebook. Łączna pula nagród to ponad 50 tys. zł.

Harmonogram konkursu

Regulamin konkursu ze wszelkimi wytycznymi technicznymi i materiałowymi dotyczącymi projektów

i lokalizacji, szczegółami na temat nadsyłania zgłoszeń oraz harmonogramem jest dostępny na stronie www.konkurskolo.pl.

Termin nadsyłania projektów mija 11 października 2021 roku, jednak warto zapoznać się z regulaminem wcześniej – pytania na temat konkursu można zadawać przez formularz na stronie https://konkurskolo.pl/kontakt/ do 7.06.2021 roku.

Laureatów konkursu „Projekt Łazienki 2021” poznamy w listopadzie 2021 roku podczas uroczystej gali – w zależności od sytuacji – w większym gronie lub online.

Sekretarzem konkursu „Projekt Łazienki 2021” z ramienia marki Geberit jest Justyna Zborowska.

Projekt plakatów: Ola Woldańska-Płocińska





Od ponad 50 lat KOŁO jest wiodącym na rynku producentem i dystrybutorem wyrobów wyposażenia łazienek w Polsce. W 2015 roku marka stała się częścią Grupy Geberit – europejskiego lidera technologii sanitarnych. Zakres produktów Grupy Geberit obejmuje linię systemów sanitarnych (systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myjące), wyposażenie łazienek (ceramikę sanitarną, meble łazienkowe, kabiny i wanny) oraz systemy rurowe (systemy wodociągowe i systemy kanalizacyjne). Pod marką KOŁO dostępne są ceramika i meble łazienkowe, wanny i brodziki akrylowe, kabiny prysznicowe oraz systemy instalacyjne. Pod marką KOŁO podejmowanych jest również szereg działań prospołecznych i proekologicznych. Od ponad 20 lat organizuje konkurs dla młodych architektów i studentów „Projekt Łazienki”, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. W ramach tej cieszącej się uznaniem społecznym inicjatywy powstały m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie. Marka KOŁO pełni także funkcję mecenasa wielu przedsięwzięć kulturalnych. Nowoczesne salony firmowe Geberit i KOŁO w Warszawie i Krakowie to nie tylko miejsca, w których można zapoznać się z ofertą produktową firmy. Odbywają się w nich interesujące wystawy i spotkania poświęcone tematyce designu i architektury, a także szkolenia dla dystrybutorów, instalatorów i projektantów.

