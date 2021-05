Nizinkiewicz: Referendum – plan awaryjny rządu

Głosowanie w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE resetuje polityczny układ sił. Poparcie unijnego Funduszu Odbudowy przez lewicę i ugrupowanie Szymona Hołowni pokazuje, że zjednoczona opozycja to mrzonka. Plany PO, żeby zbudować szeroką antypisowką koalicję 276, czy stworzyć rząd tymczasowy, legły w gruzach. Opozycja oblała test na współpracę. Nie potrafiła porozumieć się przed podjęciem decyzji o negocjacjach z PiS, w zamian prezentując bratobójczą walkę. Czy „rząd ocalenia narodowego" od PSL przez Polskę 2050, Platformę po lewicę może jeszcze powstać? Trudno już sobie wyobrazić taką koalicję. Opozycji udało się wzmocnić Zjednoczoną Prawicę. W obozie władzy nie ma już mowy o wcześniejszych wyborach. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry buduje się na sprzeciwie wobec ratyfikacji, ale w obliczu poparcia lewicy zeszła z wojennej ścieżki z PiS. Porozumienie Jarosława Gowina nie znajduje w opozycji poważnego partnera do rozmów.

Po przesłaniu KPO do Komisji Europejskiej lewica prawdopodobnie zagłosuje za ratyfikacją. – Lewica jest zadowolona z tego, co znalazło się w zakodowanym rządowym dokumencie, i nie zagłosuje za wnioskiem PO o przełożenie wtorkowego posiedzenia Sejmu – mówi „Rz" Włodzimierz Czarzasty. Jednak gdyby jakimś cudem lewica wycofała się z zapowiadanego poparcia, to władza przygotowuje plan B – referendum. Polacy mieliby wypowiedzieć się ws. przyjęcia unijnych środków.