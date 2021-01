Jacek Nizinkiewicz: Widmo wyborów przyspieszonych

Wybory parlamentarne powinny się odbyć w 2023 roku. Ale nieoficjalnie na przyspieszoną elekcję szykują się wszyscy. Jeszcze we wrześniu bliski współpracownik prezesa PiS Joachim Brudziński mówił, że szanse na przedterminowe wybory są „50 na 50".

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że niemal połowa badanych (47 proc.) jest niezadowolona z Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera, a 40 proc. jest przeciwnych rządowi. W listopadzie działania rządu negatywnie oceniło 52 proc. respondentów i była to najgorsza ocena od 2015 roku. Sondaż IBRiS z końca 2020 roku pokazał, że Solidarna Polska samodzielnie wchodzi do Sejmu i Jarosław Kaczyński jest skazany na sojusze. A problemów przybędzie.

Przedstawiciele SP zapowiadają w rozmowie z „Rz", że zagłosują w Sejmie przeciwko ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Posłowie partii Zbigniewa Ziobry skarżą się, że PiS blokuje w Sejmie kilkadziesiąt projektów SP, nie będzie chciał się zająć projektem Michała Wójcika dotyczącym aborcji, a premier zamroził realne zmiany w sądownictwie. – Nie ma żadnych relacji Zbigniewa Ziobry z premierem i zdawkowe są relacje z prezesem PiS. Nie zgadzamy się z PiS w wielu kwestiach. Drożejące ceny energii i innych produktów to zasługa PiS, nie nasza – irytuje się jeden z posłów SP. Inny minister z partii Ziobry nie zgadza się na to, żeby Zbigniew Girzyński został tylko zawieszony, a nie wyrzucony z partii: – Po miesiącu po cichu go odwieszą.