Afganistan: Finisz exodusu pod ostrzałem

W amerykańskich mediach pojawiły się informacje, że Amerykanie uzyskali szczegółowe informacje o przygotowywanym ataku samobójczym od samych talibów, dla których ISIS-Ch jest organizacją wrogą. Świadczyłoby to o ścisłej współpracy nowych władz w Kabulu z wojskowymi USA strzegącymi lotniska.

Pojawiły się opinie, że dzięki takiej współpracy mogłoby się udać wydostać tysiące Afgańczyków po opuszczeniu przez Amerykanów lotniska we wtorek 31 sierpnia.

Równocześnie Jake Sullivan, doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa, zapewnił, że USA będą współpracować z talibami w celu umożliwienia ewakuacji uprawnionych Afgańczyków po ostatecznym wycofaniu się Amerykanów 31 sierpnia. Amerykański Departament Stanu opublikował wspólne oświadczenie ponad 90 krajów, w tym Polski, o otrzymaniu od talibów zapewnień, „że wszyscy obcokrajowcy i każdy obywatel Afganistanu posiadający zezwolenie na podróż z naszych krajów" będą mogli bezpiecznie opuścić Afganistan. Oznacza to, że do Polski trafić może jeszcze pewna liczba Afgańczyków. Pod warunkiem, że talibowie dotrzymają obietnic.

Są one postrzegane z wielkim sceptycyzmem. – Nie mogę udzielić absolutnych zapewnień tym, którzy pozostali w Afganistanie – powiedział BBC wysoki urzędnik brytyjskiego MSZ James Cleverly.

– Nie jest to konieczne, Afganistan jest niepodległym krajem. Czy moglibyśmy stworzyć taką strefę we Francji lub w Wielkiej Brytanii? – powiedział w poniedziałek we francuskim radiu publicznym France Info Suhail Shaheen, rzecznik biura politycznego talibów. Jego zdaniem każdy może opuścić kraj na podstawie paszportu i wizy, a cywilne lotnisko zostanie wkrótce otwarte.