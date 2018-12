Rusza inicjatywa „Kancelaria adwokacka przyjazna mediacjom”

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej będzie przyznawać kancelariom adwokackim zaangażowanym w promowanie mediacji znak „Kancelaria Przyjazna Mediacji”.

Znak ma ułatwić klientowi znalezienie adwokatów, którzy poinformują i doradzą czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwić skorzystanie z usług adwokata-mediatora.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja zwiększa zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosi wiedzę społeczeństwa na ten temat.

- Dzięki tej inicjatywie realizujemy wdrożenie w Polsce dyrektywy unijnej dotyczącej czynnego korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), również kodeks etyki prawników europejskich zobowiązuje nas do informowania naszych klientów o tym, że istnieje coś takiego, jak mediacja. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się również w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Adwokatury Polskiej – pokazuje, że polska palestra, szanując swój dorobek historyczny, idzie z duchem czasu i promuje nowoczesne metody prawne – przekonuje adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego skonfliktowane strony przystępują dobrowolnie i z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego mediatora – dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie rozwiązań, z których usatysfakcjonowane będą obie strony. Mediacje są mniej stresujące dla stron, odbywają się w nieformalnych, bardziej prywatnych warunkach, są dużo tańsze od spraw sądowych, kończą się szybciej i skuteczniej. W sądzie rzadko obie strony są zadowolone z rozstrzygnięcia, zaś mediacja może być prowadzona dotąd, aż obie strony będą usatysfakcjonowane. Mediacje wpływają korzystnie na odciążenie pracy sądów i na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy czy też spraw administracyjnych.

