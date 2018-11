Opłaty przystankowe towarzyszą działalności gospodarczej

Pobór opłaty przystankowej nie skutkuje obowiązkiem stosowania prewspółczynnika.

Przystanki autobusowe nie są budowane i utrzymywane w celu uzyskiwania przez gminę wpływów z opłat od przewoźników, a jedynie w celu prowadzenia zasadniczej działalności w zakresie transportu zbiorowego. Pomimo zatem poboru takich opłat, przystanki te są w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że gmina nie ma obowiązku stosowania prewspółczynnika do wydatków związanych z budową i utrzymaniem tego rodzaju infrastruktury – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 listopada 2018 r., sygn. I FSK 832/18.

Wniosek o interpretację

Gmina wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej VAT. We wniosku wskazała, że w ramach jej struktur działa samorządowa jednostka budżetowa – Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Zgodnie ze statutem ZTM, przedmiotem jego działalności jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym t...