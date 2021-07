Wyrok NSA: gmina nie może uzależniać przyjęcia do przedszkola od przedstawienia zaświadczenia o odbytych szczepieniach

Pacjentom nie przysługują wszelkie zaświadczenia na ich żądanie, lecz tylko te wymienione w przepisach

Lekarz nie ma podstaw, by wydać zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego szczepienia. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych nie oznacza prawa do żądania takiego dokumentu, który rodzic mógłby przedłożyć w procesie rekrutacji do przedszkola. Gmina nie może więc premiować dzieci, które przedłożą zaświadczenia o szczepieniu podczas zapisów do przedszkola. Takie jest sedno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jedynie, że wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom jako kryterium dostępu do publicznego żłobka lub przedszkola nie jest dyskryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli tego dokumentu (WSA w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 2019 r., WSA w Gorzowie Wkp. z 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 406/19, WSA w Olsztynie z 23 września 2019 r., sygn. akt. II SA/Ol 493/19, i WSA w Warszawie z ...

