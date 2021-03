Dostęp do informacji publicznej: spóźnienia przez pandemię nie można uznać za rażącą bezczynność - wyrok WSA

Braki kadrowe przez Covid-19 nie tłumaczą zwłoki w dostępie do informacji publicznej, ale wpływają na wagę naruszenia.

Od prawie roku Polska i cały świat borykają się ze skutkami pandemii koronawirusa. A braki kadrowe związane z zachorowaniami na Covid-19 czy koniecznością odbycia kwarantanny stały się codziennością nie tylko w prywatnych firmach, ale także w instytucjach państwowych i samorządowych.

Z orzecznictwa wynika jednak, że w urzędach brak rąk do pracy nie może być usprawiedliwieniem dla bezczynności. Niemniej pandemiczna sytuacja i związane z tym utrudnienia mają wpływ na ocenę naruszenia. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 28 stycznia 2021 r.

W sprawie chodziło o dostęp do informacji publicznej. Wnioskodawca w lipcu 2020 r. wystąpił do wójta o przesłanie dokumentów i odpowiedzi na 20 pytań dotyczących kwestii finansowych związanych z procesami sądowymi, w które zaangażowana była gmina. Chodziło m.in. o koszty zastępstwa procesowego dla pełnomocnika i zwrot wydatków na dojazdy do sądów.

Wójt udzielił części informacji...

