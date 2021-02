18 mln zł na wsparcie dla bezrobotnych otrzymają małopolskie urzędy pracy

Pieniądze mają pomóc w przygotowaniu indywidualnych programów wsparcia, które obejmą m.in. analizę potrzeb i możliwości bezrobotnego, a także pośrednictwo lub poradnictwo w poszukiwaniu pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia.

Oferta skierowana jest do powiatów i miast na prawach powiatu województwa małopolskiego. Ograniczenie terytorialne wynika z faktu, że przyszłe projekty na rzecz bezrobotnych mają być finansowane ze środków programu regionalnego właśnie tego województwa. Mowa o części 8.2 programu „Aktywizacja zawodowa" (rodzaj projektu A: „Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"). Poniżej dalsza część artykułu

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w okresie od 26 lutego do ósmego marca. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj. Wartość dofinansowania w zgłaszanych projektach musi przekraczać równowartość 100 tys. euro, co na dzień ogłoszenia konkursu oznaczało ok 456 tys. zł. Jak już zostało podkreślone, wnioskodawcami mogą być powiaty lub miasta na prawach powiatu z województwa małopolskiego, a jego wyłącznymi wykonawcami powiatowe urzędy pracy z tego regionu (nie ma możliwości zgłaszania i realizacji projektów partnerskich).

Zgodnie z podziałem, obowiązującym między programami regionalnymi a programem ogólnokrajowym „Wiedza, edukacja, rozwój", grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety,

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 (nienależący do kategorii uczestników wymienionych powyżej), przy założeniu, że ta grupa nie będzie stanowić więcej niż 20 proc. ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji albo utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji bądź kompetencji uczestników projektów.

Urzędy pracy będą mogły przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na wsparcie osób bezrobotnych, ale wolno im będzie stosować wyłącznie następujące formy pomocy:

- identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie tzw. indywidualny plan działania. W przypadku projektów realizowanych przez PUP, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny plan lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w trakcie realizacji projektu,

- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe świadczone wraz z subsydiowanym zatrudnieniem (tj. pracami interwencyjnymi).

Ponadto, zgodnie ze szczegółowym opisem programu działania na rzecz osób bezrobotnych powinny charakteryzować się kompleksowością. Oznacza to, że każdemu bezrobotnemu powinny być udzielone co najmniej dwie formy, w tym obligatoryjnie subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne). Projekt powinien w związku z tym zakładać, że każdy uczestnik (oprócz obligatoryjnego stworzenia indywidualnego planu działania) otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej dwa narzędzia aktywizacyjne (formy wsparcia) dobrane indywidualnie do jego potrzeb. Oznacza to, że w ramach projektu uczestnik może otrzymać wsparcie w postaci:

- subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy,

- subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z poradnictwem zawodowym,

- subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Wymóg udzielenia minimum dwóch form wsparcia uczestnikowi nie ma zastosowania w przypadku wcześniejszego podjęcia przez niego zatrudnienia, w tym samozatrudnienia, co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ w ten sposób cel projektu i tak zostaje przecież osiągnięty.

Jak już zostało podkreślone, minimalna kwota dofinansowania, o jaką wolno się starać to równowartość 100 tys. euro. Poziom dofinansowania wynosi 95 proc., co oznacza obowiązek wniesienia pięcioprocentowego wkładu własnego. Więcej informacji o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.malopolska.pl

Mniejsze projekty Powiaty (powiatowe urzędy pracy), które chciałyby przygotować projekty o niższej wartości i tym samym ubiegać się o mniejsze dofinansowanie, mogą skorzystać z równolegle prowadzonego naboru wniosków. Także w przypadku tego konkursu chodzi o realizację programów wsparcia osób bezrobotnych, przewidujących doradztwo, pośrednictwo na rynku pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia, poprzedzone przygotowaniem indywidualnego planu działania. Różnica jest taka, że w tym wypadku minimalna wartość projektu wynosi 80 tys. zł, a zastrzyk finansowy może zostać przyznany wyłącznie tym projektom, których kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 100 tys. euro i w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.