Sankcja za solarium otwarte w lockdownie nie narusza prawa - wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy utrzymał karę za niezastosowanie się do nakazu czasowego ograniczenia działalności przedsiębiorców.

Komplikuje się sytuacja przedsiębiorców, którzy zostali ukarani za złamanie obostrzeń w trakcie wiosennego lockdownu. Do tej pory wygrywali oni spory o zasadność kar od sanepidu przed sądami administracyjnymi. Bilans ten jednak się zmienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 17 listopada 2020 r. oddalił skargę właściciela solarium, który nie zastosował się do pandemicznych ograniczeń w prowadzeniu działalności. A to oznacza, że na jednoznaczną ocenę, czy podstawą takich kar mogło być rozporządzenie, trzeba będzie poczekać do czasu, aż sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny i prawomocnie przesądzi spór.

Racja przedsiębiorcy...

Sprawa dotyczyła 10 tys. zł kary dla przedsiębiorcy, który mimo obostrzeń świadczył usługi solaryjne. O tym, że salon przyjmuje klientów, sanepid został poinformowany telefonicznie. Niezwłocznie informację przekazano komendzie policji z prośbą o weryfikację doniesienia. Gdy policjant udał się pod...

