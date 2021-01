Nagrody dla funkcjonariuszy policji

Analiza pytania wymaga odniesienia się do stosownych regulacji prawnych ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) oraz posiłkowo do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na ogólne regulacje prawne ww. ustawy o samorządzie gminnym związane z zadaniami wykonywanymi przez gminę. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 tej ustawy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Zadania te mogą być realizowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, przy zróżnicowanych sposobach i formach, a jednym z tych zadań, co wprost wynika z ww. regulacji jest zadanie dotyczące - bezpieczeństwa obywateli. Przepis ten pozostaje w funkcjonalnym związku m.in. z art. 13 wspomnianej ustawy o policji. W ust. 3 postanowiono w sposób ogólny, że - jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Z zestawienia ww. regulacji prawnych wynika więc, że organem gminy, który musi wyrazić wolę w sprawie przekazania środków finansowych policji (na wskazane ustawowo cele) jest - rada gminy. Rada gminy powinna więc podjąć stosowną uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu gminy na wspomniane nagrody dla funkcjonariuszy policji. W uchwale tej powinna zostać określona kwota środków przekazywanych. Z kolei, wykonanie uchwały, a w praktyce zawarcie porozumienia pozostaje już w gestii organu wykonawczego, czyli wójta gminy. W tym porozumieniu powinno uregulować się (oprócz ww. elementów składowych wynikających z ustawy) również inne ważne kwestie, w tym rozliczenie środków.

Rzecz jasna, wskazane środki powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone w budżecie gminy, po stronie wydatków. W tym zaś zakresie niezbędne będzie odniesienie się do ww. rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Z uwagi na przeznaczenie owych środków powinny zostać one ujęte w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy Powiatowe Policji) i paragrafie 2300 (Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy). Z opisu do tego paragrafu wynika, że obejmuje on w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.