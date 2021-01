Urzędnicy mogą wydawać polecenia mieszkańcom

Prezydent miasta miał prawo wydać zarządzenie regulujące sprawy techniczno-organizacyjne sesji i posiedzeń komisji rady miasta w trakcie epidemii.

Do takiego wniosku doszedł w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt III SA/Łd 638/20). Sprawa dotyczyła zarządzenia prezydenta miasta Zgierza w sprawie technicznej organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie urzędu miasta.

Trzeba się zgłosić

Zarządzenie regulowało działania prewencyjne, które miały na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19). Wprowadzono zapis mówiący m.in., że mieszkańcy oraz inne osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w posiedzeniach sesji i komisji, które odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie urzędu miasta, zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału w tych posiedzeniach do Biura Rady Miasta Zgierza. Takie osoby zostały także zobowiązane do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników urzędu.

Wojewoda łódzki uznał, że zarządzenie zostało wydane bez podstawy prawnej i wniósł do sądu administracyjnego o st...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ