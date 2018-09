"Tageszeitung": Nacjonalistom w Polsce wolno bić kobiety?

11 listopada 2017 r. w Warszawie grupa kobiet chciała zatrzymać marsz narodowców. Jego uczestnicy zaatakowali kobiety, jednak prokuratura umorzyła śledztwo. Czy decyzja ma podłoże polityczne? – zastanawia się „TAZ”

"Kobiety w Polsce mogą być przez polskich nacjonalistów i prawicowych ekstremistów w przyszłości bezkarnie opluwane, kopane, obrażane i oblewane płynami, jeżeli sprawcy chcą w ten sposób wyrazić 'swoje niezadowolenie'" – pisze Gabriele Lesser w opublikowanej w czwartek relacji z Warszawy.

Warszawska korespondentka lewicowej berlińskiej gazety odniosła się do decyzji prokuratury okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia kobiet, które 11 listopada 2017 r. blokowały przejście marszu narodowców. "Uczestnicy nacjonalistycznego marszu zaatakowali wówczas 14 kobiet. Nie będzie procesu karnego przeciwko organizatorom i nacjonalistycznym pałkarzom" – pisze Lesser.

Kobiety przeciwstawiły się (uczestnikom marszu) w Dniu Niepodległości Polski trzymając transparent z napisem „Faszyzm stop” oraz biało-czerwone flagi. "Uczestnicy marszu wyrwali im transparent, kopali, bili i opluwali kobiety, trzeba było wezwać karetkę" – czytamy w „TAZ”. Autorka, powołując się na polskie media, cytuje fragment uzasadnienia prokuratury, z którego wynika, że napastnicy chcieli jedynie wyrazić „niezadowolenie” z powodu przeszkody.

„TAZ” pisze, że nie tylko 14 poszkodowanych kobiet podejrzewa, że umorzenie śledztwa było polityczną decyzją narodowo-populistycznego rządu PiS, który kontroluje niemal cały wymiar sprawiedliwości. "Trzy skrajnie prawicowe organizacje, które od 2015 roku organizują w Warszawie Marsz Niepodległości, uważane są za oddział awanturników, który wykonuje brudną robotę. Prokuraturze brak jest odwagi, by samej ocenić, czy hasła 'Śmierć wrogom ojczyzny', 'Europa będzie biała albo bezludna' czy 'Czysta krew' mają charakter rasistowski" – czytamy w „TAZ”.

