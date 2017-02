V Bieg Tropem Wilczym upamiętni Żołnierzy Wyklętych

"Ideą projektu jest oczywiście przede wszystkim uhonorowanie Żołnierzy Wyklętych, uczczenie ich pamięci, ale także przybliżenie historii i pokazanie kim byli. Intencją Biegu jest więc także edukacja dotycząca Żołnierzy Wyklętych. Chcielibyśmy, by ludzie zobaczyli, że to byli żołnierze, którzy walczyli o tą wolną Polskę, którą teraz mamy. Że ta wolność odzyskana w 1989 r. to nic innego jak scheda Żołnierzy Wyklętych. Oni walczyli o to, by Polska była krajem wolnym, demokratycznym, silnym gospodarczo, by rozwijała się tak, jak kraje na Zachodzie. Byli takim »duchem wolności« każdego z nas" - opowiadała PAP rzeczniczka prasowa projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" Barbara Konarska.

Głównym organizatorem Biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja. "Wszystko jednak wymyślił cztery lata temu pan Michał Dworczyk. To on pomyślał, że bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych może być dobrą formą bycia »blisko nich« m.in. dzięki temu, że jest połączony z pewnym wysiłkiem i odbywa się w parku czy lesie, który tak bardzo kojarzy się z Żołnierzami Wyklętymi. Pan Dworczyk zebrał wtedy grupę osób i kiedy pobiegli zrozumieli, że jest w tym potencjał. Rok później Warszawa miała już profesjonalny, duży bieg, w którym wzięło udział sporo osób. Trzecia edycja była już ogólnopolska. W ubiegłym roku wzięły w nim udział również miasta z innych krajów, więc inicjatywa niesamowicie się rozrasta" - relacjonowała.

W tegorocznej edycji Biegu, która odbędzie się 26 lutego, weźmie udział ponad 230 miast, w zeszłym było ich 160. "Więc naprawdę można powiedzieć, że uczestniczy w nim cała Polska. Są rejony np. na Dolnym Śląsku, gdzie biegnie prawie 30 miast, podobnie na Mazowszu. Biegi są w zasadzie organizowane wszędzie, gdzie tylko jest taka możliwość. Już tradycyjnie Biegi są robione na bardzo różnych poziomach - od wielkich instytucji zajmujących się sportem przez urzędy miast, gmin, stowarzyszenia, fundacje po szkoły i parafie. Czasami to inicjatywa oddolna pojedynczej osoby" - powiedziała rzeczniczka.

W tym roku w Biegu udział bierze także wojsko. "To 50 miast garnizonowych, które przyłączyły się do Biegów lokalnych albo same zorganizowały Biegi. W Biegu bierze też udział zagranica. Odbędą się one w USA - w Nowym Jorku i Chicago, również w Londynie, na Ukrainie i Litwie, ale również w Australii, więc zasięg Biegu jest ogromny. Biorą w nim udział także żołnierze stacjonujący na naszych misjach zagranicznych w Afganistanie, Iraku, Bośni i Hercegowinie czy Kosowie. Do udziału w Biegu zgłosili się też żołnierze amerykańscy, którzy są w Polsce. Zgłosili się pojedynczo, najpierw kilku, potem kilkunastu, to była ich osobista inicjatywa. Później my z kolei zadbaliśmy, by otrzymali materiały o Żołnierzach Wyklętych. Ostatnio zgłoszonych było już ok. 200 osób, mam informacje, że może pobiec cały kontyngent" - mówiła.

Tradycyjna długość Biegu wynosi 1963 metry, co stanowi odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak "Lalek". "Czasami organizatorzy przygotowują tylko ten jeden Bieg, ale zazwyczaj odbywają się jeszcze dystanse dłuższe np. w Warszawie jest to także 5 i 10 kilometrów. Lokalnie każdy organizator dopasowuje to do możliwości miejsca. Każdy Bieg z reguły ma też swoją oprawę lokalną. Wiem, że są imprezy, w których uczestnicy biegną jeszcze w jakiejś intencji np. robią zbiórkę dla chorego dziecka, wykorzystują ten moment, by zrobić jak najwięcej dobrego" - podkreśliła Konarska. Biegom towarzyszą także koncerty, wystawy, pokazy grup rekonstrukcyjnych.

"W Biegu może wziąć udział każdy powyżej ośmiu lat, ponieważ ten nawet najkrótszy dystans wymaga jednak pewnych możliwości fizycznych. Ale oczywiście przyjść i podopingować biegaczy może każdy. Wiem, że w niektórych miastach są jeszcze wolne miejsca, więc zachęcam do zapisania się na Bieg" - dodała jego rzeczniczka. Szczegółowe informacje o Biegu Tropem Wilczym są dostępne na www.tropemwilczym.pl.

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszących przypadającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Ustanowił go w 2011 r. parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".