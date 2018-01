Neckermann: Wybierasz wakacje? Wybierz i pokój

Od najbliższego sezonu letniego polscy klienci biura podróży Neckermann Podróże będš mogli wybierać swoje pokoje w hotelach

Poniżej dalsza częœć artykułu

Programem objętych zostało już prawie 300 obiektów, w tym wszystkie należšce do marek własnych Thomasa Cooka, a także wiele hoteli najważniejszych sieci partnerskich m.in.: Iberostar, Bahia Principe, Sunrise, Paloma czy Mitsis.- Tradycyjna forma pakietu turystycznego powoli przechodzi do lamusa. Klienci pragnš decydować o najmniejszych szczegółach dotyczšcych wakacji. Korzystajšc z usług biura podróży, oczekujš spersonalizowanej oferty odpowiadajšcej ich potrzebom i stylowi życia - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Efe Türkel, zastępca prezesa Neckermanna. Na tydzień przed wylotem klienci otrzymajš mejlowe przypomnienie o możliwoœci rezerwacji pokoju wraz z linkiem do mapy obiektu i listš dostępnych pokojów wybranej wczeœniej kategorii. Będš mogli też sprawdzić, jak sš one położone względem punktów strategicznych hotelu i najważniejszych atrakcji. Zdaniem Neckermanna dla rodzin z dziećmi duże znaczenie może mieć np. bliskoœć miniklubu czy basenu, a dla osób starszych - restauracji. Usługa jest odpłatna, rezerwacja kosztuje 30 euro od pokoju, a klienci będš mogli uregulować płatnoœć w Polsce lub na miejscu. Touroperator podaje, że w przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi, kliencie nie ponoszš dodatkowych kosztów.Thomas Cook zapowiada również, że w ramach pilotażowego programu, jako pierwszy w branży zaoferuje w najbliższym sezonie możliwoœć wczeœniejszego zarezerwowania hotelowego leżaka. Obecnie usługa „Mój leżak" dostępna jest w 3 hotelach: Sentido Aurora Lanzarote, Sunprime Atlantic View na Gran Canarii i Sentido Buganvilla na Fuerteventurze. Do sezonu letniego lista ta ma objšć 30 hoteli marek własnych Thomasa Cooka. Touroperator zapowiada jednak, że do wczeœniejszej rezerwacji zostanie udostępniona jedynie niewielka liczba leżaków w danym hotelu. Tym samym nadal będš one dostępne dla goœci, którzy takš decyzję wolš podejmować spontanicznie na miejscu. Rezerwacja usługi „Mój leżak" będzie odbywała się na podobnej zasadzie jak przy wyborze pokoju - na szeœć dni przed wylotem klienci otrzymajš link, a poprzez kliknięcie myszkš zostanš przekierowani do planu leżaków w danym hotelu. Oprócz ich lokalizacji względem basenów i innych strategicznych punktów hotelu, będzie widoczny także kompas umożliwiajšcy okreœlenie położenia słońca w danym miejscu w różnych porach dnia. Cena usługi wynosi 25 euro za leżak za cały pobyt. Usługa poczštkowo będzie dostępna jedynie na rynkach zachodnich, ale touroperator zapowiada, że w niedługiej przyszłoœci pojawi się także w polskich biurach. Z danych koncernu wynika, że 20 procent goœci Neckermanna wybierajšcych ofertę lotniczš spędza wakacje w hotelach sieciowych, m.in. smartline, Sentido czy SunConnect.