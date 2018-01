Tania węgierska linia jest zainteresowana jedynie krótkimi i œrednimi połšczeniami Alitalii — powiedział jej prezes Jozsef Varadi dziennikowi „La Repubblica”

- Co się tyczy Alitalii, patrzymy tylko na te częœci, które nas interesujš: krótkie i œrednie połšczenia, z pewnoœciš nie międzynarodowe — powiedział Varadi i dodał, że uda się do Włoch w najbliższych tygodniach.Kandydatami do przejęcia włoskiego przewoŸnika sš też Lufthansa, easyJet i fundusz inwestycyjny Cerberus z USA.