LOT: Czartery polecą do Rio de Janeiro i Panamy

Polskie Linie Lotnicze LOT w nadchodzącym sezonie zimowym uruchomią sześć kierunków czarterowych. Wśród nich znajdą się Rio de Janeiro i Panama - miasta, które wcześniej nie były dostępne w ofercie narodowego przewoźnika

Inauguracja połączenia do Brazylii została zaplanowana na 2 listopada, a pierwszy rejs do Panamy odbędzie się 25 grudnia. Pokonanie prawie 11 tys. km z Warszawy do Rio de Janeiro na pokładzie boeinga 787 dreamlinera LOT-u potrwa 13 godziny 10 minut. Dokładnie tyle samo czasu pasażerowie spędzą w samolocie polskiego przewoźnika w drodze do Panamy.Oprócz tego w sezonie zimowym 2017/2018, czyli od końca października do końca marca przyszłego roku LOT zabierze turystów z Polski także do Meksyku, na Kubę, do Wietnamu i Tajlandii."Nowa oferta rejsów czarterowych to wynik umowy, którą LOT podpisał z touroperatorem Rainbow. W ramach tej współpracy polski przewoźnik udostępnia samolot wraz z załogą do obsługi wybranych kierunków turystycznych" - czytamy w komunikacie spółki. Połączenia do Rio de Janeiro w Brazylii będą trwały od 2 listopada do 19 marca co 10-11 dni, do Panamy – od 25 grudnia do 17 marca co 10-11 dni, do Bangkoku w Tajlandii – od 4 listopada do 24 marca co siedem dni, do Ho Chi Minh w Wietnamie – od 5 listopada do 22 marca co 10-11 dni, do Cancun w Meksyku - od 3 listopada do 23 marca co siedem dni; (dodatkowo od 31 października do 20 marca co 14 dni) i do Varadero na Kubie – od 1 listopada do 21 marca co siedem dni (dodatkowo od 9 listopada do 15 marca co 10-11 dni). Wszystkie zaplanowane operacje czarterowe w rozkładzie zimowym 2017/2018 do Rio de Janeiro, Panamy, Cancun, Varadero, Bangkoku i Ho Chi Minh będą wykonywane boeingiem 787 dreamlinerem, na pokładzie którego znajdują się 252 fotele dla pasażerów w trzech klasach podróży: biznesowej, ekonomicznej premium i ekonomicznej. W ramach rozkładu zimowego 2017/2018 LOT będzie wykonywał ponad 50 rejsów czarterowych miesięcznie. Obecna umowa z Rainbowem obowiązuje do końca marca 2018 roku. Potem przeznaczony do operacji czarterowych boeing 787 wróci do regularnej siatki połączeń LOT-u. Latem tego roku LOT odebrał dwa kolejne szerokokadłubowe boeingi 787-8 dreamlinery. Dzięki temu ich liczba we flocie polskiego przewoźnika wzrosła do ośmiu, a polski przewoźnik m.in. zwiększył częstotliwości rejsów do Seulu i Tokio oraz uruchomił nowe połączenie dalekodystansowe z Krakowa do Chicago. Już w przyszłym roku LOT odbierze trzy z zamówionych czterech większych dreamlinerów w wersji 787-9, z których każdy będzie posiadał na pokładzie 294 fotele w trzech klasach podróży. Umożliwią one polskiemu przewoźnikowi dalszy rozwój na kierunkach dalekodystansowych, m.in. uruchomienie od maja przyszłego roku rejsów z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, inaugurację nowych kierunków w Azji oraz posłużą do obsługi kolejnych połączeń czarterowych. Zamówienie nowych samolotów szerokokadłubowych jest jednym z elementów strategii rentownego wzrostu, którą LOT wdraża od początku 2016 r. Od początku tego roku LOT ogłosił uruchomienie 19 tras, m.in. z Warszawy do Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W zeszłym roku zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu.