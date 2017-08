Kolońska katedra z większą ochroną

- Po analizie ataków w Europie podjęliśmy decyzję, by działać tak szybko, jak to możliwe - oświadczył rzecznik policji cytowany przez agencję Reutera. - Naszym zadaniem jest ochrona miejsc wrażliwych, a katedra jest symbolem Kolonii, znanym na całym świecie - dodał.Kolońska katedra pod wezwaniem świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny należy do najważniejszych katolickich świątyń w Niemczech.Reuters informuje, że po zeszłotygodniowym zamachu w centrum Barcelony, gdzie furgonetka wjechała w tłum, zabijając 13 osób, w wielu niemieckich miastach wzmocniono środki bezpieczeństwa. Wcześniej obawiano się, że stawianie betonowych zabezpieczeń odstraszy turystów.W Berlinie bariery otaczają miejsce jarmarku bożonarodzeniowego, gdzie w grudniu 2016 roku islamski terrorysta wjechał ciężarówką w tłum ludzi, zabijając 12 osób i raniąc ponad 50. Reuters zastrzega jednak, że poza tym rozwiązaniem nie wprowadzono wielu dodatkowych zabezpieczeń.We wtorek hiszpański dziennik "El Mundo" poinformował, że grupa terrorystyczna odpowiedzialna za zamachy w Katalonii z czwartku i piątku planowała atak na bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie i inne budynki w tym mieście. Zdaniem policji zamachowcy planowali zamach z użyciem środków wybuchowych, jednak z powodu niespodziewanego wybuchu w ich bazie logistycznej w Alcanar, 200 km od Barcelony, zmienili plany i postanowili przeprowadzić zamachy przy użyciu samochodów.