Niepewny los rosyjskich czarterów do Egiptu

Połączenia lotnicze między Rosją i Egiptem zostały przerwane w listopadzie 2015 roku. Stało się to po katastrofie samolotu z rosyjskimi turystami nad półwyspem Synaj. W wyniku ataku terrorystycznego zginęło wtedy 224 ludzi.

Gazeta, powołując się na swoje źródła, pisze, że trwają rozmowy w kwestii przywrócenie lotów do Egiptu. Połączenia mogłyby być wznowione między Rosją i Kairem, ale jako loty rejsowe, a nie czarterowe. Do końca września egipskie lotniska w Hurghadzie i Szarm el-Szejk mają być jeszcze sprawdzone przez rosyjskich inspektorów.

Przed zamachem do Egiptu przyjeżdżało rocznie średnio 2,5 miliona rosyjskich turystów.