Po Brexicie nadal bez wiz

Branżowy portal Travel Weekly informuje, powołując się na reportaż telewizji BBC, że obywatele państw Wspólnoty, nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będą mogli wjeżdżać do Zjednoczonego Królestwa bez konieczności wyrabiania wizy. Ludzie, którzy chcą w tym kraju studiować czy pracować, będą musieli jednak uzyskać na to specjalne pozwolenia.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że zarządzanie migracją dotyczy kwestii związanych z pracą i kontroli na granicach. Resort zapowiada, że w niedługim czasie przedstawi szczegóły dotyczące projektu. Na razie wiadomo, że rząd nie chce jednak wprowadzać przejść granicznych między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, która należy do Unii Europejskiej.Obecnie w ramach ruchu bezwizowego do Wielkiej Brytanii mogą wjeżdżać obywatele 56 krajów, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych i Malediwów.