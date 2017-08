Chorwaci: Polak oszczędny, ale naprawi klimatyzator

Badanie „Polscy turyści w Chorwacji 2017" zostało przeprowadzone w lipcu przez portal Noclegowo.pl. W internetowej ankiecie udział wzięło w sumie 2775 właścicieli różnego rodzaju obiektów noclegowych, głównie kwater prywatnych, apartamentów, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych.Ankietowanych zapytano, jak dużą część ich gości stanowią Polacy. W przypadku ponad połowy obiektów noclegowych (53,3 procent) odpowiadają oni za mniej niż 5 procent ogółu gości. Próg 50 procent klientów Polacy przekraczają w odniesieniu do 4,9 procent obiektów.Chorwaccy ankietowani podali, że najczęściej umieszczali oferty noclegów w internetowych systemach rezerwacji (64,9 procent), na własnej stronie internetowej, w profilu w mediach społecznościowych (45,5 procent) i w ogłoszeniach w ramach zewnętrznych stron internetowych (44,5 procent). Mniejsze znaczenie ma dla nich współpraca z organizatorami wycieczek i biurami turystycznymi – z takich możliwości korzysta 23,5 procent badanych.Zdaniem Chorwatów choć Polacy najczęściej rezerwują noclegi poprzez internetowe systemy rezerwacji (65,3 procent), często kontaktują się również przez telefon lub pocztę internetową (52,7 procent). Rzadko decydują się jednak na szukanie kwatery już po przyjeździe na miejsce (13,5 procent).W badaniu sprawdzono też postrzeganie polskich turystów przez chorwackich przedsiębiorców. Zdaniem autorów badania Chorwaci cenią polską postawę względem personelu (4,41 punktu w pięciopunktowej skali) i zachowanie na terenie obiektu noclegowego (4,29 punktu). Nie są jednak zadowoleni z ilości wydawanych przez Polaków pieniędzy (3,55 punktu).- Ankietowani mieli także możliwość zostawienia własnego komentarza. Zdecydowana większość badanych ma pozytywne wspomnienia dotyczące polskich turystów. Najczęściej wskazywano, że Polacy zachowują się kulturalnie, szanują obiekt i jego personel, są otwarci i łatwo nawiązać z nimi kontakt. Zdecydowana większość opinii jest pozytywna, a tych negatywnych, które odnoszą się głównie do pieniędzy oraz nadużywania alkoholu, jest mniej – tłumaczy ekspert portalu Noclegowo.pl Mateusz Goliat, cytowany w komunikacie prasowym.Jak opisuje, liczba opinii pozytywnych była wielokrotnie wyższa od tych mających raczej negatywne zabarwienie. Goliat cytuje też przykładowe opinie: „Bardzo mili goście, kulturalni, skromni, respektujący zasady. Są mile widziani"; „Doskonale się rozumiemy"; „Bardzo otwarci i mili. Jestem zadowolony"; „W zeszłym roku nasz gość obdarował nas lokalnymi specjalnościami kulinarnymi"; „Gość z Polski naprawił klimatyzator, nie miał nam za złe tej usterki i cała sytuacja zakończyła się bardzo pozytywnie"; „Przyjemną niespodzianką był list z podziękowaniami"; „Niezwykle przyjaźni i mili".Wśród opinii negatywnych pojawiły się narzekania na ilość alkoholu, skłonność do targowania i wygórowane oczekiwania. "Lubią pić, podróżują dużymi grupami" - napisał jeden z ankietowanych.Zdaniem autorów raportu podejście chorwackiej branży turystycznej do gości z Polski dobrze obrazuje i jednocześnie podsumowuje to, że 95 procent badanych zadeklarowało chęć pozyskania większej liczby polskich turystów.