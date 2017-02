Kaczyński: Niepublikowane sondaże są dla nas korzystniejsze

Kaczyński przywołuje tutaj sondaż GfK, w którym Prawo i Sprawiedliwość uzyskało poparcie 51,3 proc. ankietowanych, ale, jak twierdzi, takich sondaży jest więcej.

Jak przyznał Kaczyński w wywiadzie, wynik taki sprawia, że nie ma powodów do narzekania, ale, "jak każdemu politykowi", marzy mu się większość konstytucyjna.

Kaczyński nie precyzuje, kiedy został przeprowadzony przywoływany przez niego sondaż Gfk.

W wywiadzie dla "Do Rzeczy" Kaczyński wypowiadał się m.in. na temat opozycji w polskim parlamencie, nazywając ją "wyłącznie destrukcyjną", oraz o wpadkach rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, co do którego wypowiedział się, że stanowi "problem wizerunkowy".